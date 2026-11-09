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聯合報民調領先3個百分點 蘇巧慧：政策願景獲認同、會持續衝刺

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天出席十三行文化典藏空間及史前聚落科技再現計畫。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天出席十三行文化典藏空間及史前聚落科技再現計畫。記者葉德正／攝影

「聯合報」最新民調，民進黨新北市長候選人蘇巧慧以3個百分點領先國民黨候選人李四川。蘇巧慧今天受訪表示，從過去900天以來的努力，可以看到認同她的人越來越多，民調數字也呈現正向發展，代表她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，對此非常感謝，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩。

蘇巧慧到八里十三行博物館受訪表示，感謝新北隊36位議員的支持與努力，尤其鄭宇恩議員長期在地方耕耘，以實際成績及共同討論北海岸未來願景的態度，讓她在地方獲得認同。她也提到，昨天車掃活動不僅實體車隊掃街相當熱鬧，線上直播也獲得好評，接下來11日還將舉辦「創作者之夜」，希望透過更多元的活動，讓市民看見新北未來的可能性。

針對李四川強調多年工程經驗無可取代，並以興建大小巨蛋的經歷質疑她的工程能力，蘇巧慧表示，市長最重要的能力，是協調、爭取資源，以及把對的人放在對的位置上，具備整合各方力量的能力，才是首長最重要的特質。

蘇巧慧指出，過去10年來，她參與不少地方建設，包括大漢溪堤外便道打通、鳳鳴車站提早10年通車，以及各項交流道工程、學校與人行道建設等，過程中不僅向中央爭取資源，也在地方協調不同意見，讓工程能夠如期如質，甚至提早完成。

蘇巧慧強調，自己是「懂工程、會工程」的人，地方鄉親就是最好的見證人。她期待未來成為一位具備聚合力、創造力及協調力，最能照顧市民的市長，並喊話「蘇巧慧準備好了，新時代的新北市，蘇巧慧來」。

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