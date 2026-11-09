聯合報民調領先3個百分點 蘇巧慧：政策願景獲認同、會持續衝刺

「聯合報」最新民調，民進黨新北市長候選人蘇巧慧以3個百分點領先國民黨候選人李四川。蘇巧慧今天受訪表示，從過去900天以來的努力，可以看到認同她的人越來越多，民調數字也呈現正向發展，代表她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，對此非常感謝，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩。

蘇巧慧到八里十三行博物館受訪表示，感謝新北隊36位議員的支持與努力，尤其鄭宇恩議員長期在地方耕耘，以實際成績及共同討論北海岸未來願景的態度，讓她在地方獲得認同。她也提到，昨天車掃活動不僅實體車隊掃街相當熱鬧，線上直播也獲得好評，接下來11日還將舉辦「創作者之夜」，希望透過更多元的活動，讓市民看見新北未來的可能性。

針對李四川強調多年工程經驗無可取代，並以興建大小巨蛋的經歷質疑她的工程能力，蘇巧慧表示，市長最重要的能力，是協調、爭取資源，以及把對的人放在對的位置上，具備整合各方力量的能力，才是首長最重要的特質。

蘇巧慧指出，過去10年來，她參與不少地方建設，包括大漢溪堤外便道打通、鳳鳴車站提早10年通車，以及各項交流道工程、學校與人行道建設等，過程中不僅向中央爭取資源，也在地方協調不同意見，讓工程能夠如期如質，甚至提早完成。

蘇巧慧強調，自己是「懂工程、會工程」的人，地方鄉親就是最好的見證人。她期待未來成為一位具備聚合力、創造力及協調力，最能照顧市民的市長，並喊話「蘇巧慧準備好了，新時代的新北市，蘇巧慧來」。