沈伯洋二訪台中行程恐生變？何欣純：照既定規劃、密切聯繫中

民進黨台北市長候選人沈伯洋預計11月20日到台中，與民進黨台中市長候選人何欣純二度合體，不過，由於台北選情緊繃，沈伯洋昨受訪說跨縣市行程正在微調，或改採遠端合作，「洋流」二訪台中行程恐怕生變。何欣純今天表示，「照既定規劃，密切聯繫當中」，有任何規劃一定會盡早公布。

沈伯洋9月27日曾到台中，與台中市長候選人何欣純走讀西區審計新村到市民廣場，掀起大批民眾跟隨，塞滿草悟道。沈當時答應會再到台中，據了解，何競總已經規畫11月20日「洋流」、「欣潮」再次合體，且地點傳出可能訂在烏日高鐵站旁，選前一周炒熱選情。

何欣純今日一早展開中西區車隊掃街，對此，她表示，行程一直規劃中，照既定規劃，目前密切聯繫中，有任何規劃內容會盡早公布。