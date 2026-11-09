影／國民黨批廖玉蕙造謠 赴北檢告發涉違反選罷法

作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」。國民黨議員鍾沛君、張斯綱、柳采葳、楊植斗及議員候選人陳冠安等人，台北市議員鍾沛君等今天到地院按鈴提告「意圖使人不當選」刑事罪，批廖不實抹黑，齊呼口號「造謠翻車！廖玉蕙道歉！」。

鍾沛君表示，這篇不實貼文已經在一日內發酵，已經有8千多人按讚、數百多人分享，影響相當大，事實上是蔣萬安市長宣導「公費疫苗開打」的防疫資訊，以廖玉蕙在文壇的聲量與人脈其實很容易查證，甚至操弄成市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策，這樣不符合事實的文章內容，廖玉蕙事後不但不認錯，還想避重就輕轉移焦點，實在有失文壇大老身分，直到昨天深夜聽到藍營要提告才悄悄撤文，但是不實謠言已經發酵，所以今天到地院按鈴提告「意圖使人不當選」刑事罪。