陳永德貼文「洋流恭喜快完結篇」引聯想 蔣萬安笑：他就這風格

蔣萬安團隊、北市民政局長陳永德昨晚突臉書貼文稱「洋流，太棒了，恭喜你，還有大家的支持，明明知道這場戲，我們繼續演，這月我吃素，蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了！」陳還自己貼文底下留言「因為不好看嗎？」引發外界各種解讀，市長蔣萬安今被問此事笑稱，「大家也很清楚，他（陳永德）就是這樣的風格。」

媒體追問，陳永德原本今天好像要跟市長一同出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典行程，怎麼突然沒有來？蔣今表示，永德哥大家也很清楚，他就是這樣的風格，在地議員、議長都很清楚，也謝謝永德哥這四年來，跟我們台北隊一直共同努力，不只造福許多的市民、跟許多宮廟也都有非常鼎力的合作。

媒體再追問蔣萬安，陳永德在臉書貼文稱「快完結篇」，理解他的含義嗎？他現在還在位子上吧？蔣笑著說，哦，當然啊，他一定是堅守崗位，他非常的用心，他一定是跟我們一起持續並肩作戰，為這座城市為所有市民造福。蔣萬安並強調，「我們每天都在聯絡啊，隨時。」

由於陳永德之前，就曾在上月20日深夜，也曾突然臉書發文稱「局爸回家了，也請假了，三個孩子是我的寶貝，忽然接到好友神秘電話，市長你挺誰，我沒說，只因為我知道代表的是一個人的信任與團隊的努力，等選舉過後，我們還是一家人；輕輕的，風吹過，海風湯浸台灣島，神雨謢佑安萬民，多少歲月多少年，我們都是一家人！」引發外界解讀，是否請辭？

蔣當時受訪時說，當然也有跟局長一直保持溝通。陳的意思是不是最後階段，請辭可以全力輔選。他跟陳永德說，這些再來討論，現在都一切如常。