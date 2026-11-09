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沈伯洋有望見到蔣友柏？媒體人曝：幕僚已在接洽相關友人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
選舉倒數19天，各陣營進入最後衝刺，民進黨台北市長候選人沈伯洋近日力求「破圈」拜會跨黨派人士，日前更傳出有意向與台北市長蔣萬安同為蔣家第四代蔣友柏請益。媒體人黃揚明也透露，沈幕僚已經洽詢蔣友柏的友人，盼能促成見面。圖／取自小紅書
選舉倒數19天，各陣營進入最後衝刺，民進黨台北市長候選人沈伯洋近日力求「破圈」拜會跨黨派人士，日前更傳出有意向與台北市長蔣萬安同為蔣家第四代蔣友柏請益。媒體人黃揚明也透露，沈幕僚已經洽詢蔣友柏的友人，盼能促成見面。圖／取自小紅書

選舉倒數19天，各陣營進入最後衝刺，民進黨台北市長候選人沈伯洋近日力求「破圈」拜會跨黨派人士，日前更傳出有意向與台北市長蔣萬安同為蔣家第四代蔣友柏請益。媒體人黃揚明也透露，沈幕僚已經洽詢蔣友柏的友人，盼能促成見面。

沈伯洋近日不斷訴求破圈，日前接受電視專訪時，被問及是否有意拜會親民黨宋楚瑜、前台北市副市長黃珊珊，甚至蔣友柏，沈當時強調若有機會盼都能約到，不過蔣他坦言還不知道如何牽線，強調市政不分藍綠，只要對台北市發展有幫助，都希望有機會交流。

黃揚明表示，沈伯洋想見蔣友柏不是嘴上說說而已，據他了解，沈幕僚已經洽詢蔣的友人，試探是否有促成見面的可能，「不過能否順利見到，還是個謎。」

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