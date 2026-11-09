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黃世杰質疑桃園未爭取AI園區 張善政競辦諷：他可能只講得出輝達

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰日前質疑桃園科技產業及重大建設進度，張善政競選辦公室今反擊，相關問題源自前朝，批黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」。聯合報系資料照
民進黨桃園市長候選人黃世杰日前質疑桃園科技產業及重大建設進度，張善政競選辦公室今反擊，相關問題源自前朝，批黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」。聯合報系資料照

民進黨桃園市長候選人黃世杰日前接受電視節目專訪，批評張善政市府一度趕跑台積電，並質疑幼獅擴大二期進度及桃園未爭取AI園區。張善政競選辦公室今反擊，黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」，龍科三期、幼獅擴大二期問題都源自前朝，批評民進黨「選前亂開支票、選後甩鍋卸責。」

黃世杰日前受訪表示，桃園具人口紅利，下一任市長應吸納人才、引進產業，他擔任立委時曾與鄭文燦市府推動台積電進駐龍科三期，但現任市府一度趕跑台積電。他也質疑，既然AI高科技產業鏈就在桃園，張善政為何不替桃園爭取AI園區。

張善政競辦發言人莊鎧毓表示，龍科三期是前朝為2022年選舉「先射箭再畫靶」，時任行政院長蘇貞昌在地方溝通不足下，與鄭文燦市府倉促宣布台積電進駐，引發居民反彈；張善政上任後持續與地方協調、依法處理，才讓龍科三期重啟，台積電也有望落腳。

莊鎧毓指出，黃世杰質疑幼獅擴大二期停滯，但該案2022年鄭文燦任期尾聲才送進內政部，中央都委會專案小組審議時，針對產業定位、產業類別及區段徵收意願調查等問題要求補正，顯示前市府送出的計畫並不完備。張市府上任後持續依中央審議意見修正資料並與地方溝通，如今拿進度批評，等於替前朝「半成品」背書。

莊鎧毓表示，黃世杰質疑桃園未爭取AI園區，更是狀況外，「他對AI的認識可能只講得出輝達」；桃園已有廣達、緯創等伺服器大廠，市府並推動AIDC專區、高階IC載板專區及龍科三期先進製程，都是AI產業鏈重要環節；市府現階段重點是盤點土地、水電等條件，吸引完整產業鏈進駐，而非只把AI產業等同單一企業。

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