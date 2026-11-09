黃世杰質疑桃園未爭取AI園區 張善政競辦諷：他可能只講得出輝達

民進黨桃園市長候選人黃世杰日前接受電視節目專訪，批評張善政市府一度趕跑台積電，並質疑幼獅擴大二期進度及桃園未爭取AI園區。張善政競選辦公室今反擊，黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」，龍科三期、幼獅擴大二期問題都源自前朝，批評民進黨「選前亂開支票、選後甩鍋卸責。」

黃世杰日前受訪表示，桃園具人口紅利，下一任市長應吸納人才、引進產業，他擔任立委時曾與鄭文燦市府推動台積電進駐龍科三期，但現任市府一度趕跑台積電。他也質疑，既然AI高科技產業鏈就在桃園，張善政為何不替桃園爭取AI園區。

張善政競辦發言人莊鎧毓表示，龍科三期是前朝為2022年選舉「先射箭再畫靶」，時任行政院長蘇貞昌在地方溝通不足下，與鄭文燦市府倉促宣布台積電進駐，引發居民反彈；張善政上任後持續與地方協調、依法處理，才讓龍科三期重啟，台積電也有望落腳。

莊鎧毓指出，黃世杰質疑幼獅擴大二期停滯，但該案2022年鄭文燦任期尾聲才送進內政部，中央都委會專案小組審議時，針對產業定位、產業類別及區段徵收意願調查等問題要求補正，顯示前市府送出的計畫並不完備。張市府上任後持續依中央審議意見修正資料並與地方溝通，如今拿進度批評，等於替前朝「半成品」背書。

莊鎧毓表示，黃世杰質疑桃園未爭取AI園區，更是狀況外，「他對AI的認識可能只講得出輝達」；桃園已有廣達、緯創等伺服器大廠，市府並推動AIDC專區、高階IC載板專區及龍科三期先進製程，都是AI產業鏈重要環節；市府現階段重點是盤點土地、水電等條件，吸引完整產業鏈進駐，而非只把AI產業等同單一企業。