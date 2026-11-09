楊文科一日連趕5場競總成立大會 力挺徐欣瑩及藍營候選人籲團結

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨日連趕5場競選總部成立大會，分別為橫山鄉長候選人古鋓明、縣議員候選人彭余美玲、寶山鄉長候選人邱振瑋及縣議員邱坤桶、縣議員候選人邱靖雅，以及徐欣瑩湖口競選總部站台。他表示，這次國民黨推出的都是優秀人才，呼籲團結爭取支持，延續新竹縣建設成果。

楊文科逐一推薦候選人，肯定古鋓明熟悉基層、具溝通協調能力；彭余美玲長期關心地方建設及民生需求；邱振瑋、邱坤桶熟悉寶山地方事務；邱靖雅則思路清晰，曾任縣府民政處長，具議會監督及行政經驗。

在湖口場次，楊文科肯定現任鄉長吳淑君施政表現，稱她是「最能幹、也最會做事的鄉長」，並表示未來若由徐欣瑩接棒縣政，結合鄉長及地方民代力量，盼讓湖口建設持續推進。

楊文科也在5場活動中推薦縣長候選人徐欣瑩，指出她具博士學歷及專業背景，新竹縣正處於產業轉型、人口成長及城市發展階段，未來縣政需要宏觀視野與執行力，延續既有建設。

楊文科表示，縣府過去8年持續推動交通路網、公共建設、教育文化及特色公園等政策，未來仍有許多建設需要延續。

楊文科強調，這次選舉競爭激烈，但國民黨有信心、有組織，更有一群願意為地方打拚的優秀人才。從縣長、鄉鎮市長到縣議員及基層民意代表，每一個位置都至關重要，唯有團結合作、相互配合，才能發揮最大的施政效益。

「選舉不是靠喊口號，而是要靠一步一腳印的努力！」楊文科呼籲，支持者與基層幹部務必保持冷靜、堅定信念，一票一票爭取鄉親認同，以團結迎戰。

在湖口場次，楊文科肯定現任鄉長吳淑君施政表現，稱她是「最能幹、也最會做事的鄉長」。圖／黨部提供

楊文科表示，這次國民黨推出的都是優秀人才，呼籲團結爭取支持，延續新竹縣建設成果。圖／黨部提供

楊文科強調，這次選舉競爭激烈，但國民黨有信心、有組織，更有一群願意為地方打拚的優秀人才。圖／黨部提供