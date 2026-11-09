藍白不合才讓洋流有機可乘 林為洲喊話藍白團結新竹才能贏

民眾黨竹北市長邱臣遠昨天晚間舉辦造勢晚會，台北市長蔣萬安拍影片聲援邱臣遠，國民黨前立委林為洲今天臉書發文指出，洋流是藍白不合造成的，雖然現在已經晚了些，但終於大家開始發現，也在補救了。

林為洲指出，縣市長登記前的8月底9月初，看到邱臣遠與吳旭智的竹北市長藍白之爭，造成兩黨的爭議和紛擾。他第一時間就跳出來協調，希望促成對國民黨對民眾黨的禮讓。

他很清楚，藍白必須團結，大家一起對抗倒行逆施的民進黨。雖然在某些人的傲慢心態和錯誤判斷下，努力功敗垂成。但他相信黃國昌主席，已經接收到我的善意。很多國民黨同志或是支持藍白的媒體朋友，也都對此深深惋惜。

林為洲說，接下來，因為藍白的紛擾，突然就讓洋流有機可乘。現在越來越多人發現，只有藍白團結，台灣才有制衡民進黨的力量。蔣萬安市長與許多立委也都站出來拍影片支持邱臣遠。

林為洲呼籲，距離投票還有20天。他並不想當先知，只是希望新竹更好。唯有藍白團結，新竹才能贏，台灣才會贏！「造成洋流的，是藍白的不合。終止洋流的，也必然是藍白的團結一心！」