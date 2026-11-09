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藍營告發廖玉蕙涉違反選罷法 轟「造謠翻車、活成方唐鏡」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨議員、議員候選人今赴台北地檢署告發作家廖玉蕙涉違反選罷法。記者蕭雅娟／攝影
國民黨議員、議員候選人今赴台北地檢署告發作家廖玉蕙涉違反選罷法。記者蕭雅娟／攝影

選戰倒數，作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」。國民黨議員鍾沛君、張斯綱、柳采葳、楊植斗及議員候選人陳冠安等人，今赴台北地檢署批廖不實抹黑，告發涉違反選罷法意圖使人不當選，齊呼口號「造謠翻車！廖玉蕙道歉！」。

廖玉蕙11月7日在臉書發文，逛大稻埕時看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑公器私用。不實貼文在1日內有8千多人按讚、數百次分享。廖玉蕙又改發文質疑，她住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間，使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」。

鍾沛君指出，依廖玉蕙女士在文壇的地位，相信如果想要查證的話，非常容易可透過人脈事實查核，非常遺憾的是不查核、捏造文章內容；在環保局澄清後，廖玉蕙不道歉，還繼續發文擴大不實謠言。鍾沛君表示，以廖在文壇的影響力，做出不實指控影響是非常深遠的，昨天說要提告後，才在深夜草草刪文，這個過程有失文壇大老身分，「一個人為了政治意識的操弄，把自己活成方唐鏡，我覺得是最大的諷刺」。

張斯綱表示，為什麼台灣的仇恨政治，打對手打到死，不明就裡舉發、抹黑的政治風氣非常可怕；告發廖玉蕙是不得不的沉痛心情，不能讓仇恨政治蔓延下去。

柳采葳在北檢門口播放高雄市長陳其邁透過垃圾車廣播方式政令宣導防治登革熱、大腸癌等疾病篩檢政策。楊植斗指出，廖玉蕙女士說垃圾車幫蔣萬安拉票、沿街放送，那應該很有餘裕拿起手機錄音、錄影，應也有很多市民朋友作人證，歡迎廖女士呈堂證供。

議員候選人陳冠安指出，廖玉蕙女士敢造謠、敢刪文，就是不敢道歉，垃圾車播放政令宣導是陳菊首創，台北市從郝市府、柯市府到蔣市府已行之有年，不能明白到選舉的最後關頭，居然變成抹黑造謠的工具，呼籲廖女士不要因政治立場就來政治抹黑。

國民黨議員、議員候選人今赴台北地檢署告發作家廖玉蕙涉違反選罷法。記者蕭雅娟／攝影
國民黨議員、議員候選人今赴台北地檢署告發作家廖玉蕙涉違反選罷法。記者蕭雅娟／攝影

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