趙少康稱被開除也要挺邱臣遠 國民黨團表態：樂觀其成

國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康昨天替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，並稱「就算開除我黨籍也要來」。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，趙少康是媒體人，只要他願意為國民黨或藍白候選人站台加持，國民黨團都樂觀其成。

趙少康先前兩度專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，昨天又替邱臣遠站台，甚至喊出「就算開除我黨籍也要來」。國民黨考紀會主委張雅屏昨天發文，點名趙少康及曾與沈伯洋同台的台北市議員秦慧珠說「選擇是自己的，有質疑就應說明理由，後果也要自己承擔，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退，以上是選擇，並不需要涉及黨紀」。

許宇甄表示，藍白合作及在野勢力團結一直都是現在進行式，不管是在立法院，還是地方選舉，國民黨都在尋求藍白合作的最大公約數。趙少康是媒體人，只要他願意為國民黨或藍白候選人站台加持，黨團都樂觀其成。選戰倒數最後兩周，除了原有的空戰、陸戰，最重要的就是把握最後20天，一步一腳印做好催票、固票工作。

許宇甄指出，面對民進黨可能使出的各項奧步，國民黨也會一一點出，不讓這些奧步重現。她也呼籲檢調、司法不要再介入選舉，這段時間涉及司法介入選舉的相關案件非常多，國民黨團嚴正要求，最後20天不要再以司法介入選舉，國民黨候選人會以政績贏得選民最後的支持。

至於台北市長蔣萬安也透過預錄影片替邱臣遠打氣，許宇甄說，爭取每一張選票，是每位候選人在選戰最後階段一定要做的事。藍白一直都是合作關係，如何爭取每一張選票，不只是蔣萬安，所有候選人都會積極爭取。