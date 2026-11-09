緊咬林國漳與「新潮流」金主關係 藍立院黨團要求與林公開辯論

國民黨團今天舉行記者會，指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳參與「新潮流」金主「力麗集團」相關事業，背後恐涉及土地開發及政商利益關係。國民黨團要求林國漳完整公開投資關係、釐清土地開發利益及提出利益迴避制度，並向林國漳下達最後通牒，要求出面公開辯論，向宜蘭縣民說清楚。

國民黨團上周召開記者會指根據林國漳財產申報資料，質疑他與宜蘭在地建商「亞別建設」的關係，國民黨團今天上午再舉行「林國漳投資學ㄅ級分！」記者會，書記長許宇甄、立委林沛祥、黃建賓出席，質疑他與「力麗集團」合資開發宜蘭土地，有「炒地皮」嫌疑。

許宇甄表示，根據媒體報導，林國漳合資的對象，正是礁溪鄉休閒度假區自辦市地重劃案的核心成員陳建富。林國漳滿嘴公益，稱自己放棄台北高薪回到宜蘭，私底下卻與建商合資、大舉開發土地。更扯的是，林國漳不只與建商稱兄道弟，更是綠營的「新潮流寶寶」。新潮流主力的金主「力麗集團」在宜蘭投資「力麗明池」，林國漳也參與投資。

許宇甄說，這證實了，林國漳就是新潮流認證的自己人。林國漳除了經營律師事務所，還投資與兩岸密切往來的半導體公司、宜蘭在地建商，如今又被證實是新潮流金主體系的成員。她質疑，原來林國漳在宜蘭深耕30年，為的就是宜蘭百億的土地開發產值，而這種政商通吃的高投資回報率，難道不該接受宜蘭鄉親的檢視嗎？

許宇甄指出，面對這麼多說不清楚的政商關係，林國漳不能再問A答B，以為躲在幕後發個聲明，用一句「誤植」就能一手遮天。國民黨團正式向林國漳下達最後通牒，要求公開辯論，呼籲林國漳親自向宜蘭縣民交代土地開發的利益關係，以及與新潮流金主之間，究竟有沒有不可告人的政商利益交換。

林沛祥表示，國民黨團上周舉行記者會，指出林國漳財產申報的疑點，後來林國漳也更正了，這點應該給予肯定，有錯就改，總比死不認錯好。但這不代表人民的疑問就會自動消失，林國漳與「亞別建設」究竟是什麼關係？投資多少、持股比例又是多少？商業夥伴與宜蘭土地開發、重劃事業有什麼關聯？這些問題至今都沒有完整回答。

國民黨團正式提出3項訴求：第一，完整公開投資關係，要求林國漳說明對「亞別建設」的投資金額、持股比例、實際參與業務，以及公司土地資產情況。第二，釐清土地利益，要求林國漳說明與「亞別建設」及其關係企業是否參與宜蘭土地開發、都市計畫或土地重劃案，相關合作夥伴與這些案件究竟有何關聯。第三，提出利益迴避制度，未來若當選宜蘭縣長，面對高鐵設站、都市計畫變更及土地開發等重大決策，將如何落實資訊公開、依法迴避及外部監督。

林沛祥也喊話，歡迎林國漳出面說明，也歡迎提出證據反駁，如果國民黨團提出的疑問有不正確之處，可以具體指出，黨團願意接受事實檢驗，但不要每次遇到問題，就用一句「政治抹黑」結束討論。

黃建賓則指出，林國漳投資的力麗集團與中國大陸有密切關係，力麗集團旗下「力麒建設」前董事長郭銓慶，正是民進黨新潮流金主。而力麒建設早在2015年就與中共控制的北京控股公司合作投入觀光事業，甚至共同前往古巴，投入百億元的頂級飯店開發案。他質疑，林國漳投資的事業體正在大賺「紅錢」，難道林不知道自己投資的公司背景是什麼？未來若當選宜蘭縣長，面對觀光產業、房地產及力麗集團相關事業，又將如何落實利益迴避？要求林國漳出面說清楚。