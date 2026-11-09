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雲林縣長政見會隔空交鋒 張嘉郡喊無縫接軌、劉建國猛攻現任縣長

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，國民黨候選人張嘉郡強調老農年金提高就是她對縣民的態度。記者陳雅玲／攝影
雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，國民黨候選人張嘉郡強調老農年金提高就是她對縣民的態度。記者陳雅玲／攝影

雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，國民黨張嘉郡、民進黨劉建國、無黨籍吳炳輝林佳瑜均到場發表政見，節目預計11月18日播出。張嘉郡強調老農津貼提高就是她對縣民的態度，主打產業轉型、AI智慧城市及長幼福利，要讓雲林無縫接軌、一躍而上；劉建國則拿嘉義縣作比較，猛攻縣長張麗善，直指雲林不能再原地踏步。

張嘉郡率先發表政見，她在闡述施政藍圖前，先談到老農津貼修法上周三讀通過。她指出，當時討論過程中出現3種金額，分別是行政院提出的1萬元、民進黨提出的1萬2000元，以及藍白提出的1萬5000元，這不是市場喊價，而是代表3種不同態度。衛福部公布的最低生活費標準，全國沒有低於1萬5000元，民進黨提出1萬2000元，也代表知道1萬元不夠，藍白提出的1萬5000元才是基本溫飽基準線，這也是她的態度，希望讓鄉親過更好的生活。

張嘉郡表示，她將全力以赴，延續張麗善縣府的施政理念與願景，強調只有無縫接軌，才能加速前進。她提出設立次世代巨型垂直整合科學園區、打造AI智慧城市、藝文雙核心、青年創業加碼1億元、囝仔吃飯讀書免費、小一開始學英文、65歲以上健保免費、活用敬老卡點數及加碼生育補助等政見。

她強調，未來要推動農業、工商與科技並進，改變雲林人的生活方式，「我已經準備好了，希望讓雲林無縫接軌、一躍而上，成為台灣閃閃發光的鑽石。」

劉建國則強調自己是背負人民期待所賦予的政治使命，與對手所代表的政治意義不同，對手可能是家族政治生命的延續。他以雲林、嘉義兩縣發展比較，直指兩地差距越來越大，批評對手的姑姑、縣長張麗善持續宣傳的「九加一產業園區」，經過8年，至今仍沒有廠商進場動土設廠，雲林不能再原地踏步，原地踏步就是退步。

劉建國也拿兩縣財政與福利政策比較，並對照李進勇縣長任內，雲林縣近8年預算累計增加近千億元，扣除償還的100多億元負債，剩下的經費究竟用在哪裡？他要求縣府向鄉親交代。

劉建國指出，嘉義縣65歲以上長輩敬老金已提高至3000元，雲林仍只有1000元，僅有嘉義的三分之一；嘉義縣敬老卡也已從數百點提高到1000點，雲林至今卻仍是0點。他認為，對長年繳稅的長輩而言，兩縣福利差距難以交代。

無黨籍候選人林佳瑜表示，科技發展有其全球趨勢，台北怎麼走，雲林也會跟著走，不可能突然異軍突起、脫胎換骨。他認為，科技創新始終來自民間，社會福利也是由民間發起，政府並非唯一推動力量，公家機關的角色應該是提供服務。

無黨籍候選人吳炳輝則將雲林發展落後嘉義的原因，歸咎於兩縣執政黨不同，認為嘉義由民進黨執政、雲林由國民黨執政。他主張參選要打倒黑道、將黑道勢力掃出雲林，讓士農工商都有出頭天的機會。

雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，圖為無黨候選人吳炳輝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，圖為無黨候選人吳炳輝。記者陳雅玲／攝影

雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，圖為無黨候選人林佳瑜。記者陳雅玲／攝影
雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，圖為無黨候選人林佳瑜。記者陳雅玲／攝影

雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，民進黨候選人劉建國拿嘉義縣作比較，猛攻縣長張麗善執政。記者陳雅玲／攝影
雲林縣選舉委員會今天舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，民進黨候選人劉建國拿嘉義縣作比較，猛攻縣長張麗善執政。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉

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