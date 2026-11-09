趙少康站台、蔣萬安聲援 黃國昌：邱臣遠選上竹北市長是重要戰略目標

台灣民眾黨新竹縣竹北市長候選人邱臣遠，獲得國民黨台北市長蔣萬安拍影片助選。民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，非常感謝藍營人士願意跨出黨派藩籬，站出來支持善良、正直的人，相信正義的一方絕不會孤單。

黃國昌今到基隆市，與擔任民眾黨基隆市黨部主委的副市長邱佩琳，陪黨提名的4名市議員參選人掃街拜票。

黃國昌等人在護國城隍廟參拜前受訪時，媒體詢問黃國昌，對於邱臣遠獲得「戰鬥藍」發起人、中廣前董事長趙少康站台力挺，蔣萬安發聲支持的看法。

黃國昌表示，邱臣遠昨天在竹北舉辦的另類造勢晚會，吸引了非常非常多竹北的鄉親到場聲援，看到昨晚會場有那麼多人，全部都站出來了，我大家非常的感謝，也非常的感動。

黃說，對於「趙少康大哥」、「蔣萬安市長」，還有過去他在立法院超過20名昔日共同作戰的戰友們，都願意跨越黨派的藩籬共同站出來，支持善良的人，支持正直的人，民眾黨非常非常的感謝。

黃國昌認為，他相信正義的一方絕不會孤單，未來一定會有更多的朋友站出來，一起力挺邱臣遠。 2026年這一仗，讓邱臣遠當選竹北市長，是台灣民眾黨非常重要的戰略目標，全黨上下及所有的支持者都會全力以赴。