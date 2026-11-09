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拋建「1機場3中心」政見 賴瑞隆左營元帝廟誓師成立左楠後援會

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴瑞隆於左營元帝廟舉辦左營及大新莊後援會成立大會。圖／賴瑞隆競總提供
賴瑞隆於左營元帝廟舉辦左營及大新莊後援會成立大會。圖／賴瑞隆競總提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天前往左營元帝廟舉辦左營及大新莊後援會成立大會，他提出左楠地區正處於城市轉型與產業發展的關鍵期，為替高雄未來20年產業布局做好準備，他拋出「1機場、3中心」政策，包含推動24小時海上國際機場，以及設立AI算力應用中心、半導體封測中心與國家校際人才中心，全面提升高雄產業競爭力，並帶動傳統產業、農漁業及觀光升級。

賴瑞隆說明，他與在地立委先前已共同向中央爭取132億元推動國家校際人才中心，目前清大與陽明交大已進駐蓮潭會館及舊左中活動中心開課，後續建設也已動工，預計未來將有超過4000名產業研發及教學人員進駐，讓在地子弟能在高雄接受頂尖教育。

已動工的「左營高鐵科技之心」也將成為吸引高科技企業與研發團隊進駐的重要據點，落實人才留高雄、總部在高雄的目標。

在交通建設方面，賴瑞隆強調，將與中央及在地立委攜手推進捷運紫線，打造串聯左營、右昌及高大地區的交通動脈，串連沿線學校、醫院及科技園區，滿足日益增長的人口與通勤需求。

他並以甫於10月底階段性通車的新台17線為例，感謝中央與地方團隊跨越軍方土地協調等難題，強調左楠建設協調不易，更需要熟悉市政的市長與民意代表共同承擔。

賴瑞隆於左營元帝廟舉辦左營及大新莊後援會成立大會。圖／賴瑞隆競總提供
賴瑞隆於左營元帝廟舉辦左營及大新莊後援會成立大會。圖／賴瑞隆競總提供

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