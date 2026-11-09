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衝刺陸戰！蔣萬安濕身拜票 支持者熱情挺「5號凍蒜」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安近期展開陸戰掃街。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安近期展開陸戰掃街。記者邱書昱／攝影

台北市長選戰倒數19天，尋求連任的台北市長蔣萬安近期展開掃街，今早7時到榮星花園向晨運民眾拜票，現場不少支持者現身加油，並拿出手舉牌、大巨蛋啟用棒球等簽名。由於天氣轉涼、雨也漸漸轉大，蔣萬安仍繼續逐一向民眾問候，整場掃了30多分鐘才離去。

早上的拜票由在地民代國民黨立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳等人陪同，在蔣萬安下車集合點時，就有不少民眾前來等候，公園內也有不少民眾運動，由民代助理們詢問方不方便打擾問候，即便天氣轉飄雨，仍不減大家的興致。

蔣萬安拜票過程沒有撐傘，看到長輩也以台語說「5號再拜託！」逐一向早起運動的民眾問候。支持者們表示，特地準備手繪海報前來加油打氣，更是對勝選信心十足；甚至有民眾帶著大巨蛋啟用時的紀念棒球請蔣萬安簽名並合照，希望「蔣萬安凍蒜。」

台北市長蔣萬安近期展開陸戰掃街。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安近期展開陸戰掃街。記者邱書昱／攝影

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