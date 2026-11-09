廖玉蕙控垃圾車政策宣傳不避嫌 游淑慧：參考高雄陳菊當年首創

作家廖玉蕙指控垃圾車廣播「支持台北市長蔣萬安」，蔣昨駁謠言，廖再發文改稱垃圾車「宣導政策」敏感時刻市長不避嫌，並刪原第一篇貼文。曾在前市長郝龍斌任內擔任市府公職的國民黨議員游淑慧今說，垃圾車政令宣導是郝柯蔣三位市長行之有年做法，因是她在郝市府任職時的建議，「我參考高雄市陳菊市長的首創。」

「垃圾車政令宣導，是台北市郝柯蔣三位市長行之有年的做法！我是證人！」游淑慧說，提醒市民打疫苗，跟選舉有什麼關係？選舉期間，市長市府還是要做事。但有人說聽到垃圾車廣播幫蔣萬安助選。被糾錯後，又說，她住大安區幾十年，沒聽過市長利用垃圾車宣導政策，最後聽到要提告，就刪文。

游說，垃圾車政令宣導正是她在郝市府觀傳局任職時的建議，「我參考高雄市陳菊市長的首創，利用垃圾車這個不須額外購買、又能廣泛接觸市民的管道，宣導重大市政。」

「柯文哲前市長、黃珊珊前副市長，也都曾利用垃圾車廣播進行市政宣導！」游也提到，上個月她自己追垃圾車拜票時，聽到的政令宣導錄音還是兵役局長宣傳兵役政策！市長蔣萬安利用這個方式，提醒50歲以上市民接種流感及新冠疫苗。

游淑慧說，她就不懂了，提醒市民打疫苗，跟選舉拉票有什麼關係？難道選舉期間，市長、市府就不用做事了？連公共衛生宣導都要停擺？「有選舉，不代表市政要停擺！」她也趁機再次提醒：11月2日開始，50歲以上市民，可以開始施打公費流感及新冠疫苗。