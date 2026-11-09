張啓楷稱國民黨失聯黨員遭苦苓質疑說謊 提三聲明：藍白都是自己人

嘉義市長選戰倒數，藍白合黨籍問題意外成為選戰話題。藍白共推民眾黨嘉市長候選人張啓楷日前出席國民黨嘉義市黨部舉辦的建黨132周年黨慶，自稱是國民黨失聯黨員，有機會希望恢復黨籍，並稱民眾黨允許雙重黨籍。作家苦苓隨即在臉書發文質疑張啓楷說謊，指出民眾黨公職人員不得具有雙重黨籍，再度引發討論。張啓楷昨天提三點聲明，強調珍愛民眾黨、重視人情義理，藍白在嘉義市沒有分彼此，都是「自己人」。

張啓楷日前受邀參加國民黨嘉市黨部在鈺通飯店舉辦132周年黨慶，致詞提到過去是國民黨失聯黨員，有機會希望恢復黨籍，並表示民眾黨允許黨員具有雙重黨籍。他感謝國民黨市黨部主委蔡明顯協助舉辦103場客廳會，強調藍白合作，希望延續市長黃敏惠幸福城市。

作家苦苓隨後臉書發文，以「他說謊」質疑張啓楷說法。苦苓指出，民眾黨雖允許一般黨員具雙重黨籍，但公職人員不得如此，質疑張啓楷身為民眾黨公職人員，是否違反黨內規定，甚至反問「難道他想叛黨嗎？」苦苓年初也在臉書評論嘉市長選情，民眾黨徵召張啓楷參選，他分析，國民黨可能禮讓張啓楷，但民進黨候選人王美惠實力強，加上黃敏惠暗助，即使藍白合，張啓楷也難勝出。

對於黨籍爭議，張啓楷回應，日前談及恢復國民黨籍，是在闡述過往經歷及人情淵源，涉及各政黨黨籍規定，當然會依照各政黨規定辦理，不會影響目前嘉市長選舉的藍白合作關係。他並提出三點聲明。

張啓楷表示，第一，堅守制度、珍愛民眾黨，自己穿的是民眾黨戰袍，對民眾黨責任與承諾沒有疑問，過去、現在及未來都會遵守黨章規定；第二，重視基本人情義理，自己是藍白共推的市長候選人，蔡明顯帶著他走遍大街小巷，舉辦超過百場客廳會，在國民黨黨慶場合提及過去老黨員淵源，是表達重溫情誼善意。

第三，張啓楷強調，藍白合不只是為了贏得一場選舉，更希望團結所有為台灣、為嘉義市未來努力的力量。他批評有心人士藉由挑撥離間、貼標籤破壞在野團結，強調藍白不會因此受到影響，仍會攜手合作。至於苦苓指稱黃敏惠暗助王美惠說法，黃敏惠多次公開駁斥，並在多場挺張啓楷造勢活動表態：「我唯一支持張啓楷。」