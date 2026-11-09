快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

張啓楷稱國民黨失聯黨員遭苦苓質疑說謊 提三聲明：藍白都是自己人

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
藍白共推的民眾黨嘉市長候選人張啓楷（右）日前受邀參加國民黨嘉市黨部在鈺通飯店舉辦132周年黨慶。聯合報系資 料照
藍白共推的民眾黨嘉市長候選人張啓楷（右）日前受邀參加國民黨嘉市黨部在鈺通飯店舉辦132周年黨慶。聯合報系資 料照

嘉義市長選戰倒數，藍白合黨籍問題意外成為選戰話題。藍白共推民眾黨嘉市長候選人張啓楷日前出席國民黨嘉義市黨部舉辦的建黨132周年黨慶，自稱是國民黨失聯黨員，有機會希望恢復黨籍，並稱民眾黨允許雙重黨籍。作家苦苓隨即在臉書發文質疑張啓楷說謊，指出民眾黨公職人員不得具有雙重黨籍，再度引發討論。張啓楷昨天提三點聲明，強調珍愛民眾黨、重視人情義理，藍白在嘉義市沒有分彼此，都是「自己人」。

張啓楷日前受邀參加國民黨嘉市黨部在鈺通飯店舉辦132周年黨慶，致詞提到過去是國民黨失聯黨員，有機會希望恢復黨籍，並表示民眾黨允許黨員具有雙重黨籍。他感謝國民黨市黨部主委蔡明顯協助舉辦103場客廳會，強調藍白合作，希望延續市長黃敏惠幸福城市。

作家苦苓隨後臉書發文，以「他說謊」質疑張啓楷說法。苦苓指出，民眾黨雖允許一般黨員具雙重黨籍，但公職人員不得如此，質疑張啓楷身為民眾黨公職人員，是否違反黨內規定，甚至反問「難道他想叛黨嗎？」苦苓年初也在臉書評論嘉市長選情，民眾黨徵召張啓楷參選，他分析，國民黨可能禮讓張啓楷，但民進黨候選人王美惠實力強，加上黃敏惠暗助，即使藍白合，張啓楷也難勝出。

對於黨籍爭議，張啓楷回應，日前談及恢復國民黨籍，是在闡述過往經歷及人情淵源，涉及各政黨黨籍規定，當然會依照各政黨規定辦理，不會影響目前嘉市長選舉的藍白合作關係。他並提出三點聲明。

張啓楷表示，第一，堅守制度、珍愛民眾黨，自己穿的是民眾黨戰袍，對民眾黨責任與承諾沒有疑問，過去、現在及未來都會遵守黨章規定；第二，重視基本人情義理，自己是藍白共推的市長候選人，蔡明顯帶著他走遍大街小巷，舉辦超過百場客廳會，在國民黨黨慶場合提及過去老黨員淵源，是表達重溫情誼善意。

第三，張啓楷強調，藍白合不只是為了贏得一場選舉，更希望團結所有為台灣、為嘉義市未來努力的力量。他批評有心人士藉由挑撥離間、貼標籤破壞在野團結，強調藍白不會因此受到影響，仍會攜手合作。至於苦苓指稱黃敏惠暗助王美惠說法，黃敏惠多次公開駁斥，並在多場挺張啓楷造勢活動表態：「我唯一支持張啓楷。」

藍白共推的民眾黨嘉市長候選人張啓楷日前受邀參加國民黨嘉市黨部在鈺通飯店舉辦132周年黨慶。記者魯永明／翻攝
藍白共推的民眾黨嘉市長候選人張啓楷日前受邀參加國民黨嘉市黨部在鈺通飯店舉辦132周年黨慶。記者魯永明／翻攝

2026九合一選舉

張啓楷 藍白 苦苓 2026九合一選舉 嘉義市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張啓楷稱民眾黨允許雙重黨籍 苦苓：他說謊

藍白合各自解讀？柯文哲：民眾黨堅持誠信原則 國民黨每天變來變去

宜蘭選戰…林棋山入團隊 吳宗憲添戰力

趙少康今晚將現身站台力挺 邱臣遠感謝：感謝各界跨黨派支持

相關新聞

聯合報民調／新北膠著！李四川、蘇巧慧勢均力敵 決戰未表態選民

11月28日投票倒數計時，聯合報新北市長民調出爐，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川分別獲4成2及3成9選民支持，雙方勢均力敵；兩人勝選聲勢也相當，3成7選民看好李四川當選，3成6認為蘇巧慧勝選希望大，1成9未尚未決定挺誰，將左右選戰最終結果。

【即時短評】最大票倉陷拉鋸 李四川、蘇巧慧誰能破解勝選密碼？

新北是重要灘頭堡，藍綠都有不能輸的壓力，國民黨新北市長候選人李四川挾豐富行政資歷出征，被視為藍營延續新北執政的最強棒；民進黨蘇巧慧憑藉800多天扎實備戰，加上民進黨傾全黨資源拉抬，選戰呈現資源不對稱的競爭態勢，逐步拉近支持度，形成藍綠五五波對決。

廖玉蕙控垃圾車政策宣傳不避嫌 游淑慧：參考高雄陳菊當年首創

作家廖玉蕙指控垃圾車廣播「支持台北市長蔣萬安」，蔣昨駁謠言，廖再發文改稱垃圾車「宣導政策」敏感時刻市長不避嫌，並刪原第一篇貼文。曾在前市長郝龍斌任內擔任市府公職的國民黨議員游淑慧今說，垃圾車政令宣導是郝柯蔣三位市長行之有年做法，因是她在郝市府任職時的建議，「我參考高雄市陳菊市長的首創。」

【專家之眼】誰被控像「鴨子」　還須證明自己不是？

立法院長韓國瑜前日談選舉時，呼籲司法檢調人員堅守專業與獨立，要保持「高貴的靈魂」。他說，司法應依證據與法律辦事，維護程序正義，不應讓人民產生司法介入政治的疑慮，更不能成為政治攻防工具。韓的論點相當熟悉，畢竟那是過去某些人未掌權時，用來批評執政者的說法。國會議長重提此事，似乎意味著台灣民主化多年，仍然回到原點。

衝刺陸戰！蔣萬安濕身拜票 支持者熱情挺「5號凍蒜」

台北市長選戰倒數19天，尋求連任的台北市長蔣萬安近期展開掃街，今早7時到榮星花園向晨運民眾拜票，現場不少支持者現身加油，並拿出手舉牌、大巨蛋啟用棒球等簽名。由於天氣轉涼、雨也漸漸轉大，蔣萬安仍繼續逐一向民眾問候，整場掃了30多分鐘才離去。

張啓楷稱國民黨失聯黨員遭苦苓質疑說謊 提三聲明：藍白都是自己人

嘉義市長選戰倒數，藍白合黨籍問題意外成為選戰話題。藍白共推民眾黨嘉市長候選人張啓楷日前出席國民黨嘉義市黨部舉辦的建黨132周年黨慶，自稱是國民黨失聯黨員，有機會希望恢復黨籍，並稱民眾黨允許雙重黨籍。作家苦苓隨即在臉書發文質疑張啓楷說謊，指出民眾黨公職人員不得具有雙重黨籍，再度引發討論。張啓楷昨天提三點聲明，強調珍愛民眾黨、重視人情義理，藍白在嘉義市沒有分彼此，都是「自己人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。