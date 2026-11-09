桃市長候選人黃世杰談市政：善用人口紅利、人才與產業 發揮國門優勢

民進黨桃園市長候選人黃世杰、國際政經策略專家譚耀南接受電視節目主持人謝金河專訪，昨晚播出，黃世杰表示，下一任市長應該利用桃園的人口紅利吸納人才、引進產業，並且協助航空城進度往前走，發揮國門優勢。

談到如何重新定位桃園，黃世杰表示，桃園是國門之都，在雙北人口外溢的情況下，桃園擁有人口紅利，因此下一步就是把握這個機會，吸納人才，引進好的產業，共同建設桃園未來；自己過去擔任立委時，就與鄭文燦市府推動台積電進駐龍科三期，以及整體產業開發、交通建設，並結合產官學，讓桃園接軌國際。現任市府一度趕跑台積電，未來還有環評、再生水計畫、放流水接管等，都需要市長跟相關單位緊密合作，他上任後一定會更積極推動。

黃世杰也談到航空城議題，強調航空城走到最後一哩路，最重要的是能夠保障徵收戶權益，以及第三跑道工程可以迎頭趕上。第三航廈及跑道啟用，對於客貨運、整個機場園區，以及桃園產業未來發展都有巨大連動，下一任市長要同步協助航空城進度往前走，也需要全速跟地方溝通協調。

針對台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移、原址闢建AI園區，桃園市長張善政附和該主張，黃世杰則說，作為一個桃園人，並不能理解張善政為什麼不爭取AI園區，事實上，整個AI高科技產業鏈都有在桃園，AI園區為什麼不能來桃園？更不要說松機遷移將影響桃園機場的整體動線與運能規劃

畫、航班調度，還有離島後送醫療等應該考量，這不是政治立場的問題，是實務上就有困難。

譚耀南說，他跟黃世杰認識20幾年，是律師事務所的同事，黃過去就展現非常紮實的專業，但同時又是溫和敦厚的年輕人。這20多年來，黃世杰在立法院擔任民進黨團幹部、司法法制委員會召委，當年黃世杰在立法院所扮演的角色，將法律與政策結合，跟這兩年沈伯洋在立法院的角色一樣，這就是所謂的「洋流」特質，溫柔堅定，用政策解決人民痛點，對人民想要的生活方式有連結，相信這才是人民想要的。

按黃世杰提及現任市府一度趕走台積電，張善政陣營過去反駁指早先會破局主因是2022年地方選舉前綠營提早掀鍋、過早曝光，造成土地徵收與地主溝通等作業不及而引發反彈，張善政10月11日在議員劉熒隆選舉活動上，說明「那個時候根本還沒有和地主談好，煮飯煮到一半把鍋蓋提早掀開，飯會熟嗎？」進一步詳述破局的原委，說明他上任後與科管局、台積電研商台積電龍科三期設廠事宜。