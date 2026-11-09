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【即時短評】最大票倉陷拉鋸 李四川、蘇巧慧誰能破解勝選密碼？

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川是小琉球漁民子弟，立法院長韓國瑜站台時，訴諸感性談到李是苦讀出身，懂得苦民所苦，當過新北、高雄、台北三地直轄市副市長，呼籲選民讓李「苦盡甘來」。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長候選人李四川是小琉球漁民子弟，立法院長韓國瑜站台時，訴諸感性談到李是苦讀出身，懂得苦民所苦，當過新北、高雄、台北三地直轄市副市長，呼籲選民讓李「苦盡甘來」。記者葉信菉／攝影

新北是重要灘頭堡，藍綠都有不能輸的壓力，國民黨新北市長候選人李四川挾豐富行政資歷出征，被視為藍營延續新北執政的最強棒；民進黨蘇巧慧憑藉800多天扎實備戰，加上民進黨傾全黨資源拉抬，選戰呈現資源不對稱的競爭態勢，逐步拉近支持度，形成藍綠五五波對決。

李四川長期累積工程專業與公共建設經驗，是最大底氣與招牌。從新北、高雄到台北市府歷練，豐富行政資歷是優勢，能延續現任市長侯友宜做實事路線。但如何將工程專業與行政歷練轉化為選票，仍考驗其跨越同溫層的能力。選戰最後關頭，鞏固基本盤、爭取中間選民，更要催出沉默選民的投票動能，是藍營能否守住新北的關鍵。

不過，市長選舉不是行政履歷競賽，選民除了看過去做過什麼，更在意未來能為城市帶來哪些願景。蘇巧慧不僅比李四川提早一年多起跑，加上有父親蘇貞昌當後盾，蘇系子弟兵丁怡銘、吳秉叡操盤助攻，「水獺媽媽」蘇巧慧在空戰熱度不墜，直接反映在民調上。

2026新北市長選戰，檯面上是李四川與蘇巧慧的對決，背後是藍綠兩大陣營的組織動員、政治資源與選民認同之爭。

李四川有侯友宜執政團隊的基礎，也有跨縣市行政歷練，專業形象鮮明；蘇巧慧則獲府院黨全力助攻，前總統蔡英文、賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人接力輔選，不斷在年輕族群中創造話題。

藍綠基本盤固然重要，真正牽動選情的，仍是尚未表態、對政黨沒有強烈認同的中間選民。新北幅員大，有都會、有偏鄉，選民不只想知道過去完成多少建設，更想看見未來的新北能有什麼不一樣。

選戰進入最後階段，民調領先不等於勝選，網路聲量也不等於真實民意。最後關頭，誰能喚起支持者的參與意識，願意轉化為投票行動，是藍綠雙方最終考驗。

質樸性格、工程底氣，是許多人對李四川的評價。一路為人抬轎，李四川面對人生第一戰，期盼能改變選舉文化，自認口條比對方遜色，他常說「我不會說漂亮話，做就對了」。記者葉信菉／攝影
質樸性格、工程底氣，是許多人對李四川的評價。一路為人抬轎，李四川面對人生第一戰，期盼能改變選舉文化，自認口條比對方遜色，他常說「我不會說漂亮話，做就對了」。記者葉信菉／攝影

綠營戰法靈活，民進黨新北市長候選人蘇巧慧擅長炒熱氣氛，能講能唱，拓票策略是把時間轉化為熟悉感。記者蘇健忠／攝影
綠營戰法靈活，民進黨新北市長候選人蘇巧慧擅長炒熱氣氛，能講能唱，拓票策略是把時間轉化為熟悉感。記者蘇健忠／攝影

蘇巧慧另個鮮明特色是「水獺媽媽」帶起的親子魅力，經營親子Podcast「水獺媽媽巧巧話」，以說故事接觸家庭與孩子，巧粉橫跨各年齡層，不只侷限於傳統選民。記者蘇健忠／攝影
蘇巧慧另個鮮明特色是「水獺媽媽」帶起的親子魅力，經營親子Podcast「水獺媽媽巧巧話」，以說故事接觸家庭與孩子，巧粉橫跨各年齡層，不只侷限於傳統選民。記者蘇健忠／攝影

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