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聯合報民調／新北膠著 藍綠勢均力敵

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
新北巿長侯友宜（左）昨為新北市長候選人李四川（中）成立新店大文山區競總助陣。記者黃義書／攝影
新北巿長侯友宜（左）昨為新北市長候選人李四川（中）成立新店大文山區競總助陣。記者黃義書／攝影

聯合報新北市長最新選情民調發現，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川分別獲得四成二及三成九選民支持，藍綠雙方勢均力敵；兩人的勝選聲勢也相當，三成七選民看好李四川當選，三成六認為蘇巧慧勝選希望大，一成九未決定選民將左右選戰最終結果。

新北市長選戰三人角逐，除了國民黨李四川、民進黨蘇巧慧，還有無黨籍蘇輝湟參選。調查發現，六成九新北選民關心這次市長選情，二成五不關心；其中蘇巧慧支持者有八成關心選情，高於李四川支持者的七成六。

如果明天投票，新北選情目前呈現膠著狀態，四成二選民支持蘇巧慧，三成九支持李四川，雙方差距在抽樣誤差範圍內；蘇輝湟選票浮現不多，支持度不到百分之一，一成九選民仍未決定投誰，如何催出游離選票，是雙方最後衝刺的重點。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）昨回防綠營票倉，在三民高中辦造勢晚會，副總統蕭美琴（右）站台。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）昨回防綠營票倉，在三民高中辦造勢晚會，副總統蕭美琴（右）站台。記者許正宏／攝影

男性多支持李 蘇獲女性青睞

交叉分析發現，兩性選民對蘇巧慧和李四川的支持度呈現明顯對比。李四川在男性選民中獲得四成六支持，領先蘇巧慧七個百分點；蘇巧慧則較獲女性選民的青睞，以四成四支持度超前李四川十二個百分點。

從年齡差異來看，蘇巧慧在四十至五十九歲及六十歲以上選民中，都獲得四成一支持，和李四川的三成八不相上下；四十歲以下選民中，四成四挺蘇，四成一擁李，兩人也不分軒輊。

從議員選區來看，蘇巧慧在蘆洲三重、樹林鶯歌土城三峽地區較占優勢，都以四成七支持度領先李四川十四到十七個百分點；李四川則在新店及中永和地區較獲青睞，支持度超前蘇巧慧十個百分點以上；至於板橋地區，三成六擁李，四成二挺蘇，蘇略占優勢。

中立選民挺誰 李蘇不分軒輊

政黨傾向差異方面，國民黨支持者有八成六力挺李四川，民進黨支持者則有九成一擁護蘇巧慧，藍綠基本盤大致歸隊；民眾黨支持者有八成二支持李四川，僅一成支持蘇巧慧；中立選民中，李、蘇不分軒輊，支持度分別為二成九及三成一，三成九仍在觀望。

從勝選聲勢來看，三成七選民看好李四川當選，三成六看好蘇巧慧，二成七選民無法預測誰會當選。中立選民中，二成五看好李勝出，二成五覺得蘇當選希望大，五成無法判斷誰能勝出。

好感度方面，四成二選民喜歡蘇巧慧，二成五不喜歡，三成三無意見；李四川則有三成八選民喜歡，二成四不喜歡，三成八無意見，兩人喜好度評價相當。

從政表現方面，四成三選民滿意李四川從政以來的表現，一成六不滿意；蘇巧慧從政表現則有四成一滿意，二成一不滿意，兩人都有約四成選民無法評價從政表現優劣。

至於誰提出的市政願景較吸引人，三成一選民認同蘇巧慧，二成八認同李四川，兩人平分秋色，四成無意見。

這次調查於十一月一日至七日進行，成功訪問了一千一百一十四位設籍新北市的成年民眾，另有二百六十一人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍新北市廿歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

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