學者看新北民調：投票率、中間選民是勝負關鍵

本報新北市長選舉民調出爐，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川分別獲得四成二及三成九選民支持。學者認為，民調顯示雙方勢均力敵，一成九未表態的選民與投票率，將成為最後關鍵；而李四川在四十歲以下的選民僅落後蘇巧慧三個百分點，顯示在爭取年輕選民的認同方面，並未居下風。

文化大學社會學院兼任教授曲兆祥指出，民調顯示雙方勢均力敵，但藍營投票率低於綠營，從表態積極度就能看得出，最後決定勝負關鍵，將取決於投票率，以及中間選民投票意向，這群人明顯還在猶豫中，其中偏「淡藍」的會稍多一點，這一群人是否出來投票，也將決定投票率高低。

曲兆祥表示，上屆新北市長選舉投票率為百分之五十六點六，一般來講投票率高低決定於年輕族群，即便高，天花板應該在六成，多出來百分之二到三的選票，很可能就是決定最後勝負的人；如果設定百分之三差距，來回勝負就是差一點五，往哪邊偏非常關鍵，藍綠陣營誰能催出最多票，就會是贏家。

台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚指出，最新民調數據反映了多數新北市民的感受，就是這次選舉應該是五五波，李四川、蘇巧慧各有優勢；比較值得關注的是，交叉分析顯示李四川在年輕選民的部分沒有居於劣勢，但女性選民卻大幅落後蘇巧慧。

賴祥蔚指出，如果到投票日都繼續維持這個態勢，最後決勝負的會是兩個陣營的投票率。對於未表態的選民，他認為，蘇巧慧應該鞏固現有的支持者，繼續強化既有形象及定位；李四川則是要設法突破女性支持者大幅落後的困境。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，李蘇支持度在誤差範圍內，距離投票還有兩三周，一成九的未表態選民成為關鍵。李四川在積極經營陸戰之際，可再強化空戰，接觸更多不同教育程度和年齡層的選民；蘇巧慧則可在交通議題上，爭取男性選民突破。

劉嘉薇指出，美國期中選舉，民主黨拿下兩院，可見人民在意的還是能不能過好生活，新北也是如此；候選人除了加強較弱選區外，不妨借鏡歷任的執政縣市長，在每一區都能提出地方經濟的政見，增加更多在地認同。