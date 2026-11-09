新北膠著 藍：審慎因應拚選 綠：有自信贏

聯合報針對新北市長選舉最新民調出爐，藍綠陣營高度關注。民進黨蘇巧慧、國民黨李四川陣營都說，民調結果會作為參考，並堅持打正向選戰。國民黨黨務人士表示，對民調結果抱持戒慎恐懼態度，這分民調對藍營基本盤具有一定警醒效果。

李四川競選辦公室表示，對於選情脈動，李四川及團隊始終審慎面對，從來沒有樂觀的本錢，從聯合報最新民調數據看來，戰況確實十分膠著。李四川競辦也對支持者喊話「多你一票才會贏，少你一票可能就會輸！」

李四川競選辦公室表示，李四川會堅持正面、正當的選舉方式，持續深入廿九區基層，以拿得出的實際成績、做得到的務實政見，爭取不分顏色市民的支持。這一票不只是支持專業踏實、認真做事的人，更是拒絕抹黑攻擊及網路霸凌的選舉文化，給特權傲慢的政治家族一個深刻教訓。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧則說，她參選以來始終堅持陽光、正面的選戰模式，希望能夠為新北市帶來不一樣的選風。從九百天前民調支持度落後兩位數，到現在能在多家民調中取得領先，證明她堅持講政見、講願景、舉辦各式有創意又溫暖的文宣活動，得到大多數新北市民支持。選戰剩不到廿天，她有自信能夠贏下十一月廿八日選舉，終止負面選戰的風氣，帶領新北走向新時代。

國民黨人士指出，聯合報的民調有助於提高支持者對選情的關注；面對近期的「洋流」擴散效應，國民黨也將謹慎因應，密切觀察後續選情變化。國民黨人士強調，對李四川的選情仍有高度信心，但選舉不到最後一刻，絕不鬆懈，更不會因一時民調起伏而自亂陣腳。

黨務人士表示，選戰不只有空戰聲量，更有基層組織的陸戰實力；新北市長侯友宜已積極投入李四川的陸戰輔選，結合長期累積的地方人脈與基層組織，持續深化地方動員，這股陸戰力量將是新北選戰最後決勝的重要因素。