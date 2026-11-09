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長者免健保費遭政院封殺 李四川批不為市民討公道 蘇巧慧辯排擠預算

聯合報／ 記者葉德正張策黃子騰劉懿萱／新北報導

新北市人口逾四百萬，其中，六十五歲以上長者就超過八十萬人，雙居全台之冠。行政院不副署立法院三讀的長者免保費案，引發新北市長選戰攻防。國民黨新北市長候選人李四川批卓榮泰封殺長輩健保費補助，應該向新北市民道歉。蘇巧慧昨與政院同調表示，預算編列應經立法院與行政部門討論。

民眾黨主席黃國昌質疑，明明能讓全國長者一致性得到健康醫療平權，卓榮泰、蘇巧慧卻反對，必須向所有新北長者解釋、說明為何要扼殺給長者的福利政策。

李四川昨質疑卓榮泰封殺新北八十多萬長者健保費補助，顯然心中只有選舉、沒有人民，且蘇巧慧在卓院長面前不敢為新北長輩說一句話，對照蘇巧慧家族可以拿到政府四千多萬投資及補助，卻對長輩每個月幾百元健保補助都不願意，這樣公平嗎？

李四川競辦發言人吳亮賢也說，長者排富免健保費法案能減輕三明治世代的經濟負擔，蘇巧慧身為新北區域立委，面對卓榮泰不副署修法，未替市民討公道，還邀請卓榮泰輔選，根本是「選舉擺優先、長者踢一邊」。

蘇巧慧昨受訪表示，立法院編列預算，應經過與行政部門討論，才符合憲法精神。若強行通過修法，不但違反憲法精神，也排擠既有預算及施政措施，非國家長治久安之道，希望預算編列及討論能回歸憲法與預算法精神。

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