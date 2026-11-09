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許淑華10億拚觀光 温世政照顧新住民

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣長許淑華成立鹿谷鄉聯合競選服務處，主打縣府將投入十億元推動太極美地低碳旅遊景區開發計畫，興建空中纜車，並呼籲縣鄉「同黨同行」，推動建設更順利；温世政則提出強化通譯服務，結合中央與地方資源，改善新住民就醫、洽公及法律諮詢的語言障礙。

許淑華昨與國民黨鹿谷鄉長候選人邱紹偉成立聯合競選服務處，立委游顥、馬文君、黃建賓及前縣長林明溱等人到場支持。許表示，縣府與在地農會合作行銷茶葉及農特產品，並規畫串聯麒麟潭、石馬公園、德興瀑布等景點，投入十億元推動太極美地低碳旅遊景區開發計畫，包含興建空中纜車，串聯竹山、鹿谷觀光資源，帶動地方產業。

許淑華強調，計畫已編列預算，盼透過交通建設改善觀光動線，帶動發展。她也推薦曾任縣府計畫處長的邱紹偉，認為熟悉縣政及預算運作，若縣鄉同黨同行，政策與建設推動將更順利，呼籲鄉民支持。

民進黨縣長候選人温世政昨出席民進黨中央黨部舉辦的婦女及新住民政見交流座談，與南投市長候選人沈夙崢、草屯鎮長候選人張媛婷及魚池鄉長候選人黃莠馨等人討論婦女權益、新住民照顧及家庭支持政策。温世政指出，新住民在就醫、洽公及法律諮詢時，常因語言障礙無法充分理解資訊或表達需求，未來將強化通譯服務，提升公共服務的語言友善程度，並結合中央與地方資源，讓婦女及新住民獲更完善的支持。

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