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母姊現身 鄭汝芬淚求鄉親支持謝典霖

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣議長謝典霖被羈押，競選總部昨成立，母親鄭汝芬（右一）和姊姊謝衣鳯（右二）現身，鄭汝芬哽咽致詞，請求鄉親用選票救回她的丈夫與兒子。記者林敬家／攝影
彰化縣議長謝典霖被羈押，競選總部昨成立，母親鄭汝芬（右一）和姊姊謝衣鳯（右二）現身，鄭汝芬哽咽致詞，請求鄉親用選票救回她的丈夫與兒子。記者林敬家／攝影

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆因涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪汙治罪條例，遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今五十二天。謝典霖競選總部昨成立，謝母、前立委鄭汝芬致詞數度哽咽，懇託鄉親用選票把丈夫和兒子救回來。

鄭汝芬說，要不是有鄉親朋友相挺，她實在沒有勇氣站在這裡，「我們沒有用到特權，也沒有對司法評論，只希望鄉親好朋友把我的丈夫和兒子用選票救回來。」她說，每天睡前都會想到丈夫，不知道他在裡面有沒有想她，丈夫的辛苦她無法替他承受，到了這個年紀還被帶去那裡，生活上有很多不適，讓她相當不捨。

鄭汝芬一度情緒激動、哽咽拜託鄉親支持，「相信典霖和我的丈夫就會很快被你們救出來，讓服務團隊繼續服務。」

立委謝衣鳯說，她的弟弟謝典霖無法到場，她代替弟弟拜託大家支持連任。她並呼籲，既然各政黨候選人都已完成提名，希望大家共同支持獲提名的候選人順利當選。雖未直接點名國民黨彰化縣長提名人魏平政，但這番談話被解讀為對黨內提名人選的表態。謝衣鳯最後坦言，自己沒有太多話可以說，「有人問我為什麼都沒有笑容，但遇到這樣的事情，實在沒有心情笑得太高興」。

國民黨主席鄭麗文說，已與國民黨智庫及黨團討論，認為須全面推動司法改革，避免檢調動輒羈押取供。她指出，謝典霖遭羈押的情況，在台灣民主選舉史上相當罕見，美國選前期間司法高度自制，尤其羈押涉及人身自由，更應符合嚴格標準。

她認為，這種情況不只發生在彰化，而是全台灣都有，寒蟬效應正在發酵，民眾接到民調電話不願表態，尤其國民黨支持者表態率降低，擔心被做記號、遭國家機器對付。

立法院長韓國瑜表示，謝典霖遭收押，在台灣民主政治史上前所未見，因此昨天一定要到場支持。他強調，謝家對彰化的服務有目共睹，希望鄉親在重要時刻集中選票，全力支持謝典霖。

競總成立大會現場湧入約三千名支持者，花籃綿延全場，不少企業及支持者以「守正待明」、「清白昭雪」、「風雨同行」等字句表達支持。

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