家戶垃圾隨袋徵收？張善政承諾不推

桃園市長選舉政見攻防，國民黨籍市長張善政昨天到新永和市場掃街拜票，承諾若順利連任，不會推動一般家戶垃圾隨袋徵收，民進黨對手黃世杰則強調未來他擔任市長，要讓捷運綠線順利延伸到中壢，完善南桃園的大眾運輸路網，也要補足南桃園的醫療需求，並全力規畫中壢體育園區。

張善政昨天到新永和市場掃街拜票，針對目前部分公有市場實施垃圾隨袋徵收，對手陣營持續關注未來是否擴大到一般家戶？他認為對手是在操作虛假議題，自己的態度非常清楚，連任後不會考慮推動一般家戶隨袋徵收，「我根本不會去推，這是非常確定的」。

張善政表示，若觀察確定會出門投票的選民，實際領先幅度並沒有外界想像中樂觀，因此團隊與支持者都必須有危機感，呼籲認同市府四年施政成果的市民，不能只在民調中表態支持，更重要的是投票日實際走進投票所，把支持轉化成選票，團隊在最後階段也會持續全力爭取市民毒認同。

黃世杰昨天則與議員黃崇真成立聯合競選總部，黃世杰指出，桃園建設要做好，需要有效率，心在桃園、住在桃園，聽得到基層聲音，能夠跟所有議員來配合的市長，未來他擔任市長，要與黃崇真和其他議員共同努力，讓捷運綠線順利延伸到中壢，完善南桃園的大眾運輸路網，也要補足南桃園醫療需求，並全力規畫中壢體育園區。

黃世杰提到，路遙知馬力、日久見人心，他與大家相約廿天後，一起抬頭挺胸走進投票所，投給黃世杰，一起改變桃園，未來他會帶領市府團隊再次回到這些選舉時拜票的地方，繼續傾聽大家的聲音，與所有桃園市民站在一起。