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王忠銘成立競總 推韌性馬祖願景

聯合報／ 記者張策／新北報導
連江縣長王忠銘競選總部成立大會昨登場。圖／王忠銘提供
連江縣長王忠銘競選總部成立大會昨登場。圖／王忠銘提供

連江縣長王忠銘拚連任昨成立競總，馬祖四鄉五島地方人士齊聚，前縣長劉增應、立委陳雪生助陣。王忠銘提出「世代接力．幸福永續」理念，將以人才培育、智慧治理為施政核心，推動馬祖成為「韌性智慧島嶼」，立法院長韓國瑜預計十二日到馬祖為王忠銘助攻，要催出藍軍投票動能。

王忠銘二○二二年首次參選，對上無黨籍前連江縣地政局長曹爾元，王以七五五差距脫穎而出，兩人今年再度交手。

王忠銘表示，他是基層公務員出身，投入公職近半世紀，對家鄉懷抱使命感，縣府近年從出生、就學、就業到老年照顧，逐步完善公共服務，包括提高生育補助至三萬、六萬、九萬及十五萬元級距，推動公共托育、青年創業輔導、社會住宅及人才培育等政策；梅石藝文中心、縣民樂活體育館、福澳及介壽立體停車場、東莒旅運大樓等建設也陸續完成。

談及未來施政方向，王忠銘提出「韌性智慧島嶼」發展願景，將分兩階段推動，先以培才、育才、留才為核心，透過菁英培育及離島特考充實公務團隊，讓優秀人才有機會留在馬祖；第二階段導入智慧交通、智慧觀光、智慧文化、智慧醫療、智慧水網及智慧行政，提升公共服務效率與居民生活品質。將持續推動四鄉五島港埠升級、新縣府大樓、離島一千噸級ＲＯ／ＲＯ船舶，以及醫療、長者福利與寵物照顧服務升級。其中，智慧島嶼相關計畫獲行政院核定約廿一億經費，將成為推動建設的重要支撐。

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