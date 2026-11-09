回防三蘆 蘇巧慧自誇懂工程

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天車掃回防三重、蘆洲等綠營票倉，看到支持者熱情簇擁，蘇巧慧打趣說，她不會覺得自己被民進黨台北市長候選人沈伯洋的十六萬人聲勢比下去。副總統蕭美琴站台時表示，大家對勝選展現信心，但仍要戒慎恐懼，選戰後期各陣營難免緊張，未經查證的抹黑資訊，支持者應理性判斷再查證，不要因為網路上傳什麼就相信什麼。

蘇巧慧以過去十年的問政及工程經驗為自己背書說，不論是造橋、鋪路、防洪、治水、堤外便道、交流道、火車站或捷運軌道，她都曾參與相關建設，證明自己「懂工程、會工程」，推動公共建設不只要能向中央爭取預算，也要在地方協調不同意見。

蘇巧慧指出，新北擁有四百萬人口，不只要成為台灣領頭羊，也要與世界接軌；新北不能只有基礎建設，現在是品牌競爭的時代，誰的故事能被看見、被市場接受，哪個地方就能創造商機，未來新北也要讓各行政區的文化、產業及生活特色被更多人認識。