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萬川合體 李四川：我蓋過巨蛋 對手行嗎

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北報導

台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川昨晚在三重再度「萬川合體」，對於外界質疑年齡大，李四川說，「年紀大是優點」，因為長年累積的經驗不是對手能取代，「我蓋過大、小巨蛋，我的對手有這個能力嗎？」蔣萬安大力稱讚李四川是台北市最珍貴的寶藏，自己忍痛割愛送到新北，呼籲新北選民支持李四川，讓雙北共榮共好。

蔣萬安說，台北大巨蛋歷經多年紛擾，李四川運用工程專業盯緊安全及施工進度，透過協調讓大巨蛋完工啟用；公館圓環連續七年列為台北市交通事故熱點第一名，李四川堅持人民安全不能打折，將原訂六十多天的工程縮短至十七天完成，並填平地下道。

蔣萬安表示，輝達海外總部落腳北士科，從地上權、契約內容到法規修正，李四川逐一處理，直到簽約完成後才思考下一步選舉安排，展現了責任感。輝達投資超過四百億元、帶來上萬個工作機會，也有助於新北年輕人就業。

李四川說，他做了四十年公共工程及行政工作，體會到「有經驗，就會有方法」。他六十八歲仍決定投入選舉，除了希望繼續推動建設，也希望讓年輕人相信，只要努力、制度公平，就有向上機會。政府更應檢討與城市發展脫節的法規，他以台北大巨蛋舉辦演唱會的法規問題為例，部分規定早已跟不上城市發展需求，甚至活動已排到數年後，制度上仍被視為「臨時」使用。

李也舉輝達總部為例說，地要回來容易、怎麼給才困難，當時卡在內政部認為法規「只有認售、沒有認租」，但輝達只租不買，導致北市必須修法再送中央通過，多搞五、六個月，「這樣的制度，國家怎麼有競爭力？」

李四川呼籲支持者一定要出門投票，不能因現場氣氛熱烈或任何民調數字被影響，如對今晚支持者做民調，「我支持度也百分之一百」，但真正選舉不能只看造勢場合的氣氛。

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