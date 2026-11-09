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垃圾車廣播挺蔣？藍今告作家造謠

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱邱書昱劉懿萱／台北報導

選戰倒數，網路謠言滿天飛。作家廖玉蕙指控，垃圾車廣播呼籲支持台北市長蔣萬安；蔣萬安昨駁斥謠言，環保局已第一時間闢謠。廖昨再發文改稱使用垃圾車「宣導政策」，質疑敏感時刻市長不避嫌，並刪掉原本的第一篇貼文；不過，國民黨台北市議員楊植斗、鍾沛君、柳采葳等人今天將赴北檢，控告廖玉蕙散布謠言涉嫌違反選罷法。

廖玉蕙前天在臉書發文，逛大稻埕時看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑公器私用。北市環保局前天澄清僅是宣導「公費疫苗開打」防疫資訊；廖玉蕙昨改發文質疑，她住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間，使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」？

蔣萬安昨表示，選舉到最後階段，各式各樣的謠言滿天飛，連這種謠言都會出現，環保局已第一時間出來闢謠，他也要捍衛基層環保局同仁辛勞的付出。

國民黨立委王鴻薇說，民進黨與洋流愈來愈按捺不住，為了鼓動自己支持者，製造衝突話題和幻聽文，但台北市垃圾車從來沒有放任何市長選舉請支持蔣萬安的聲音。楊植斗怒嗆，幹髒活必須付出代價。

國民黨台北市議員李明賢反批廖玉蕙「造謠造到外太空」，居然還不道歉，賴清德總統擔任台南市長期間、高雄市長陳其邁都有透過垃圾車政令宣導，難道也是公器私用？鍾沛君質疑，「文壇大老把自己活成個方唐鏡」，查證絕非難事，廖卻隨意潑糞，真相大白也不道歉。

此外，蔣萬安日前到遼寧夜市掃街，遭質疑在挺「洋流」的店家「又一村」門口高呼口號，又一村老闆娘前天出面稱當天狀況已是叫囂。蔣萬安昨表示，當天畫面可受公評，他的支持者並沒有任何謾罵、負面舉動或任何衝突，就是幫忙喊凍蒜加油，在其他的店家也是如此。

2026九合一選舉

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