宜蘭選戰 林棋山入團隊 吳宗憲添戰力

選戰倒數，國民黨宜蘭縣黨部邀前副議長林棋山加入吳宗憲競選團隊；民進黨候選人林國漳競辦昨發布「如果有國漳」系列影片，邀宜蘭慈心華德福教育創辦人張純淑分享眼中的林國漳，要喚起鄉親對宜蘭願景的共鳴。

另，北高市長選舉電視辯論話題延燒，國民黨候選人吳宗憲主張辦公開辯論會，質疑對手林國漳只參加公辦政見會；前縣議員謝志得在臉書貼文說「如果連辯論都沒膽，還想當縣長？」林國漳陣營表示，兩場公辦政見足以說明縣政藍圖。

年底選戰倒數十九天，國民黨縣黨部昨證實，競總主委林建榮已代表致贈林棋山擔任吳宗憲競總副主委聘書，林棋山也恢復國民黨籍。先前有縣議員黃定和恢復黨籍，黃九月以國民黨登記參選宜蘭縣議員，昨黃定和成立競總，林建榮、縣長候選人吳宗憲及宜蘭市長陳美玲也都站台，展現藍軍氣勢。

林建榮表示，林棋山從政資歷完整，熟悉地方需求，能將基層聲音帶進競選總部，協助吳宗憲提出更貼近鄉親需要的政策，競總持續延攬各界人士加入，以務實政見爭取選民支持。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳（左）認為，兩場公辦政見會已足以說明縣政藍圖。圖／林國漳競辦提供

民進黨林國漳競辦昨在社群發布「如果有國漳」系列影片，林以自身孩子就讀華德福經驗，強調教育重在多元，反對以過多法規框架苛求創新體系。林競辦強調，未來若有機會入主縣府，林國漳會將過去在教育界與公益領域的寶貴經驗，融入縣政規畫。