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曹興誠邪靈說 蔣萬安：熟悉的大罷免回來了

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱詹宜庭周佑政林銘翰劉懿萱／台北報導
台北市長蔣萬安（二排中）昨舉行「青年後援會成立大會暨城市論壇」，獲現場青年熱烈歡迎。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（二排中）昨舉行「青年後援會成立大會暨城市論壇」，獲現場青年熱烈歡迎。記者曾吉松／攝影

大罷免發起人曹興誠將台北市長選戰比喻為「菩薩和邪靈的對決」，曹昨再表示，台北市長蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，蔣既同意中共有權來台灣打家劫舍，又罵大部分台灣人是台獨，「稱蔣萬安是邪靈，絕對不為過」。蔣萬安昨表示，這樣的說法所有民眾都非常熟悉，「已經第三次了，熟悉的大罷免回來了。」民進黨台北市長候選人沈伯洋說，靈魂不在他評論的範圍。

蔣萬安說，之前基隆市長謝國樑罷免案，綠營說如果沒辦法「罷謝」，解放軍會從基隆港登陸；去年大罷免立委時，也說大罷免沒成功，解放軍將接收台灣。現在這樣的說法，大家也很熟悉，都有一個感受，熟悉的大罷免回來了。

沈伯洋表示，選戰最主要以市政討論為主，曹興誠主要在講中國大陸的威脅，但現在回歸選戰和中國大陸沒有什麼太大關係，還是以市政討論為主，不管是批評或評論各式各樣的事情，也是每一個人的自由。先前專訪有人問他覺得蔣萬安是什麼樣的人，他就有講過蔣是一個可敬的對手，至於蔣的靈魂，「不在我評論的範圍。」

「台北市長候選人沈伯洋學界後援會」昨天成立，沈伯洋（前排中）期許把政策做得更精細，幫到更多人。記者黃義書／攝影
「台北市長候選人沈伯洋學界後援會」昨天成立，沈伯洋（前排中）期許把政策做得更精細，幫到更多人。記者黃義書／攝影

不過，國民黨立委徐巧芯指出，曹興誠說蔣萬安是邪靈、沈伯洋是菩薩，大罷免期間也曾罵她是「妖女」，但其實大家都只是活生生的人，不需要神格化任何政治人物，也沒道理把不喜歡的人說成魔鬼。當初她曾說，大罷免如果成功，就是曹興誠這類人的勝利；這次她說，沈伯洋若勝選，就是曹興誠掌控台北市，這不是猜測，是很平實地描述這兩人的政治依存過程。

國民黨立委羅智強表示，「投給沈伯洋，就是投曹興誠」，一人演天使、一人扮魔鬼，合作無間。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪表示，面對意圖使人不當選的行為，候選人能做的事情就是盡量澄清，現在已經進入選戰後期階段，除非是有很重大的事件干擾，否則多數選民早已有所定見，中間選民也不會因此受影響，對於故意要誤導，相信以台北市民的水準，應該都會有所了解。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇說，「邪靈說」主要是鞏固既有支持者群體情緒，選舉已進入高度競爭跟情緒動員，選民應該理性看待。面對對手陣營的造謠與抹黑，劉嘉薇建議，候選人團隊切勿僅澄清一次，而是透過多管道重複說明，才能發揮澄清效果。

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2026九合一選舉 大罷免 蔣萬安 曹興誠 沈伯洋

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