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新北同鄉會 兵家必爭之地

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
新北市長侯友宜（前右三）多次陪同市長候選人李四川（前右二）出席各大同鄉會活動。聯合報系資料照
新北市長侯友宜（前右三）多次陪同市長候選人李四川（前右二）出席各大同鄉會活動。聯合報系資料照

新北是全台人口規模最大的移民城市，政治版圖向來不是單一族群能決定，在這座由數百萬「北漂族」堆疊而成的都會中，龐大移居人口被視為一股足以改變選局的關鍵力量，以「人親土親」為紐帶的同鄉會，每逢市長以上規格選舉，都是各陣營志在必得的戰略重地。

今年市長選舉也不例外，國民兩黨候選人李四川、蘇巧慧陣營多次提及有高達約八十萬名雲林鄉親在新北落地生根、打拚生活，比雲林縣人口規模還大。雲林、嘉義、彰化這三大有綿密基層組織、雄厚政商實力的同鄉團體，無論市級、區級聚會，常可看見候選人到場爭取支持，甚至一天連跑數場同鄉會活動。

不只候選人到場，還會有現任縣市長加持，新北市長侯友宜，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠近期都現身新北的嘉義或雲林同鄉會聚餐。

民進黨方面，總統賴清德曾偕蘇巧慧參加台南鄉親座談會、嘉義同鄉會，賴總統九月間參加蘇巧慧舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，致詞強調「這次選舉勝負的關鍵，就是各縣市來到新北的同鄉會」。

一名新北雲林同鄉會某資深幹部坦言，同鄉會人親土親的網絡，過去被認為是可以動員基層的關鍵，透過跨越政黨藩籬的情感連結，可在固守特定票源與拓展中間選民扮演舉足輕重角色。但在現代選戰中已有結構性變化，過去「頭人」登高一呼對傳統中老年選民極有效果，現在對中青年中間選民的影響力遞減，「高層交好不等於基層追隨」，第二代、第三代移民對原鄉的認同感較淡薄，甚至不太參與同鄉會組織，同鄉情感召喚已難觸及。

為爭取同鄉會票源，蘇巧慧提出要在新北辦「彰化日」、「雲林日」、「嘉義日」、規畫興建「新北市國際會展中心」設立台南展售專區、還要開辦新北和台南、澎湖的雙城遊學團等。李四川主打接棒傳承侯友宜政績、實幹及親切感，他常談及自己從屏東小琉球離鄉奮鬥的基層背井，呼應移居新北的各縣市同鄉會成員「北漂奮鬥」性格，增強情感連結。

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