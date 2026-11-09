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都更過招 蔣萬安酸沈伯洋「選後再說」

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今晚到台大國際會議中心參加青年後援會成立大會暨城市論壇。記者邱書昱／攝影

台北市長選戰白熱化，民進黨候選人沈伯洋推「無限都更」政見，日前稱國有地盤點「傾向選後再說」；台北市長蔣萬安昨酸「是用瞎猜？還是留選後不敢接受民眾檢驗？」沈昨則稱都發局現在嚴重缺人力，才導致很多政策難推動。

蔣萬安昨也喊話沈伯洋，接下來倒數十九天，沈對自己提出的很多政見，辯論會上沒有好好說清楚、或不敢講清楚的，可以在接下來兩場公辦政見會清楚說明，「千萬不要到時候又說選後再講或瞎猜的。」

首都市長選戰近期聚焦都更議題攻防，蔣萬安說，推動任何政見都必須要接受民眾檢驗，沈提出都更政見被問國有地在哪裡，有多少、能不能使用？這些都必須要清楚說明，而不是選前喊很多口號。

日前沈伯洋稱台北市兒虐案六都居首數據「用猜的」，蔣昨再酸沈伯洋盤點國有地「選後再說」，難道也是用瞎猜的？反觀蔣市府團隊有許多具體實績，每一項都是扎扎實實，關於都更，不管是信維整宅、斯文里、南機場、虎林街等公辦都更，都是非常具體政績，也是爭取民眾支持的基礎。

蔣也強調，一個負責任的市長，一定是把各項政策清楚說明，包括推動期程、預算規模、預期效益等，要經得起檢驗，但沈很多政策講不清楚。

針對都更政見，沈伯洋昨表示，都發局、住都中心嚴重缺乏人力，很多政策其實很難做，北市府今年九月過後有發布一些新的方式補人，某種程度也是肯定他之前所提的政見。至於他所提出的「無限都更」，包括都更量能往上加或新的住屋交換平台等做法，都不是北市府原本的作法。

北市都發局也針對沈伯洋所提住宅政策，表示市府都已在執行路上；沈昨回應，他提出的服務團，並非北市府已經在做的都更服務團，而是老宅延壽服務團，與市府不同。

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