控北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」挨轟造謠…廖玉蕙刪文了

作家廖玉蕙昨發文指控垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」公器私用，台北市長蔣萬安今駁謠言，環保局已第一時間闢謠。廖玉蕙也被發現，今天晚間已經悄悄將指控台北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」的貼文刪文了。

廖玉蕙昨天原本於臉書發文稱，昨天在大稻埕逛一下，竟看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」的呼籲聲，質疑公器私用，北市環保局昨天澄清僅是宣導「公費疫苗開打」的防疫資訊；廖玉蕙今則改質疑，她住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」。

台北市長蔣萬安今天被問到此事，表示選舉到最後階段，各式各樣的謠言滿天飛，連這種謠言都會出現，環保局已經第一時間出來闢謠，而且也要捍衛基層環保局同仁他們辛勞的付出。