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李四川：68歲才選舉 年紀大不是缺點是優點

中央社／ 新北8日電

國民黨新北市長參選人李四川今天參加「董事長開講粉絲見面會」表示，沒有想過到了68歲才要選舉。很多人說他年紀大，這個是缺點，其實，年紀大是優點，有對手所沒有的經驗。

國民黨新北市長參選人李四川、台北市長蔣萬安及國民黨立委徐巧芯、羅智強、洪孟楷、葉元之等人參加由媒體人吳子嘉主持的「董事長開講粉絲見面會」。

蔣萬安表示，他忍痛割愛把無價之寶的李四川送到新北市，所以拜託大家一定要好好的珍惜川伯（李四川）、愛護川伯，讓川伯帶領新北繼續的往前邁進。

蔣萬安表示，台北有萬安，新北有川伯，讓萬川連線一起贏得勝選。讓雙北共榮、共好。希望雙北繼續的攜手努力、並肩作戰，讓兩座城市一起進步，一起為所有的市民打造更大的福祉，台北要贏，新北要贏，雙北一起往前行。

李四川表示，他從漁村長大，實在不知道、也沒有想過要來選舉，而且到了68歲才要選舉。很多人說他年紀大，這個是缺點，但他要說「我年紀大，所以這個是優點。因為我的年紀大，我的經驗是我對手沒有的」。

李四川細數推動大巨蛋、小巨蛋及和蔣萬安把輝達引進台灣、台北市，「我的對手有這個能力嗎？」所以經驗是重要的，有經驗就會有方法。

李四川說，他今天有一點動怒，為什麼立法院三讀通過健保費補助的修法來照顧長輩，行政院不副署卻又要新北市民投票給他的對手，這樣公平嗎？呼籲大家用選票來讓行政院長卓榮泰來副署。

他表示，他今天說明為什麼要在68歲時還希望投入選舉，就是要告訴所有的鄉親，除了建設是他的專業外，也要給所有的年輕人一個希望，讓他們看到從漁村出來、從基層公務人員出身的他，有一天，大家也可以像他一樣來選新北市的市長，只要努力，就有機會。

李四川表示，他對於選舉是外行，真的不會選舉。但仍呼籲大家一定要出來投票，因為大家的一票，才能改變新北市，也會改變台北市，只有用大家的一票，才能決定新北市跟台北市的未來。

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