台南市長激戰！陳亭妃鐵馬行續催票 謝龍介擬選前大掃街

台南藍綠市長候選人進入最後衝刺階段，民進黨陳亭妃昨表示，她卅七區鐵馬行預計廿七日下午抵達新營長勝營區辦造勢；國民黨謝龍介昨表示，廿四日將在花園夜市辦造勢餐會，每人入場費一千元，且廿六日就提前辦選前之夜。

陳亭妃昨上午赴大南科地區掃街，下午接連出席安南區黨籍市議員候選人郭品辰、永康區市議員朱正軒競總成立，她向支持者喊話「支持度不等於選票」，最怕的是最後沒去投票，一定要幫忙拉票、催票與固票。

陳亭妃也說，正進行台南卅七區鐵馬行，預計廿七日下午三時會抵達新營長勝營區，屆時前總統蔡英文、立委王世堅等到場相挺。

謝龍介昨上午出席學甲羅寓紀念館落成典禮，下午陪黨籍市議員候選人童小芸掃街，受訪被問到選戰最後如何衝刺？他說，會跨縣市邀候選人來台南相互拉抬，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等，且因提前一天辦選前之夜，廿七日安排大掃街，也透過直播跟六都國民黨市長候選人「同框」。

此外，南市長公辦政見發表會預計安排在十七日及廿日，謝龍介說，屆時會質疑對手為何不願參加辯論會，並要求說明如何徹查並排除台南相關弊案。