綠營衝刺南部選情 賴清德跨海助選吳淑瑾、沈伯洋遠端同框蔡易餘

綠營大咖昨為南部黨籍縣市長候選人輔選，賴清德總統出席澎湖縣長候選人吳淑瑾競總成立大會，稱讚吳是她丈夫、縣長陳光復背後功臣。嘉義縣長候選人蔡易餘視訊合體台北市長候選人沈伯洋，農業部長陳駿季則為雲林縣長候選人劉建國土庫競總成立站台，炒熱選情。

吳淑瑾昨上午成立競總，賴清德總統、交通部長陳世凱等人到場，賴清德細數陳光復政績，包括落實公共債務歸零、年節加開縣府包機等，也爭取中央補助興建郵輪中心服務區、部立澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓。

賴清德也稱讚吳淑瑾出面承擔丈夫陳光復的重擔，像澎湖「天人菊」的精神，面對強風仍勇敢成長、展現不退讓、堅忍不拔的精神。吳淑瑾則當場承諾，四年內完成陳光復最後一任執政的心願，四年後會交棒給年輕世代。

蔡易餘昨競選活動邀沈伯洋透過視訊大屏幕同框，沈伯洋尊稱蔡「易餘學長」，表示面對國會衝突與激烈攻防，蔡易餘總能以幽默、沉著的態度化解緊張氣氛，是他在國會學習的重要對象，並認為嘉義與台北可透過產業供應鏈、市場行銷及國際交流相互拉抬，創造更高產業價值。

蔡易餘說，旅北嘉義人的力量相當重要，返鄉投票往往是影響勝負的關鍵，也希望嘉義與台北能有更多合作機會。

劉建國昨舉辦土庫鎮及林內鄉的競選總部成立大會，農業部長陳駿季到場力挺表示，已與劉建國討論未來農產行銷方向，及如何結合雲林在地品牌，直接與全國都會區超市合作，並會協助相關上架費用。

劉建國說，雲林財政規模已不同於過去，增加的資源應該用來改善辛苦一輩子的長者生活，他提出重陽敬老金加碼至最高可領一萬八千元、雲林敬老卡每月增一千點並擴大用途。