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韓國瑜奔雲林交「重擔」一度哽咽 赴嘉義為在野大聯盟挺吳品叡

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／連線報導
韓國瑜回雲林為選議員的小舅子李明哲站台，憶起已故岳父，一度哽咽吐真情表示，世界和政治在變，唯有感情最寶貴，全場直喊「院長加油！」。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜回雲林為選議員的小舅子李明哲站台，憶起已故岳父，一度哽咽吐真情表示，世界和政治在變，唯有感情最寶貴，全場直喊「院長加油！」。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜昨連跑雲林、嘉義縣等地輔選，他為小舅子、國民黨雲林縣議員李明哲站台時說，雲林未來須靠具備國際眼光的縣長候選人張嘉郡接棒。韓國瑜之後到嘉縣為無黨縣長候選人吳品叡站台，直言吳面對艱困選戰，希望支持者成為她的靠山。

韓國瑜為李明哲競總成立站台，感謝西螺、二崙、崙背鄉親從他已故岳父、前議員李日貴開始一路相持，頓時紅眼哽咽，台下群眾高喊「院長加油」，他接著說，李家從李日貴、妻子李佳芬再到小舅子李明哲，幾十年來「都是用真正的感情與鄉親互動」；韓國瑜並把裝滿「政見」的扁擔放到李明哲肩上，象徵挑起重責繼續往前走。

韓國瑜也讚賞縣長張麗善政績，並推崇說，雲林有上百萬子弟在異鄉打拚像是「台灣第一僑鄉」，雲林的未來必須靠具備國際眼光的張嘉郡接棒，全力招商引資，引進高科技大廠，改變雲林。

張嘉郡昨另成立青農後援會，發表農業政策白皮書，主張若當選，縣府將在智慧與循環農業上，編列比以往多一倍預算，作為青農堅實的後盾。

另外，韓國瑜下午到嘉縣朴子市，與黨籍前立委翁重鈞為在野大聯盟共推的吳品叡站台，韓說，到嘉義有兩個目的，第一是支持吳品叡挑戰執政黨的勇氣，她面對「小蝦米對抗大鯨魚」的艱困選戰，希望支持者成為她的靠山，第二是關心嘉義縣未來發展，期許吳當選後積極招商引資、成為「全縣第一號推銷員」，推廣農產品、茶葉、觀光等。

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