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市府遷移政見隔空交鋒 柯志恩喊話陳其邁「別為選戰耗掉支持度」

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）昨到國民市場掃街，一名小朋友上前要求合影，柯志恩拿起手機為兩人自拍。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）昨到國民市場掃街，一名小朋友上前要求合影，柯志恩拿起手機為兩人自拍。記者徐白櫻／攝影

高雄市長藍綠選將七日分別辦造勢，交鋒話題延燒，市長陳其邁當晚批國民黨候選人柯志恩，指她提出市府及市議會遷往二○五兵工廠舊址是「未當選就急著替自己蓋辦公室」，民進黨候選人賴瑞隆昨續批錢沒花刀口上；柯志恩回擊「不是我講的話，不要塞在我的嘴巴裡面」，指陳其邁不要為了選舉，把過去藍綠對他支持度慢慢耗掉。

柯志恩、賴瑞隆七日分別在旗山及岡山辦大造勢。陳其邁替賴助講時，針對柯志恩提出市府及市議會遷往二○五兵工廠的主張，陳其邁說，城市規畫要考量產業布局、土地價值與財政負擔，以土地及興建成本估算，搬遷可能耗費八百五十億元，「有人尚未當選，就急著替自己蓋辦公室」。

賴瑞隆昨一早到左營區哈囉市場掃街，他受訪時跟進批評，強調二○五兵工廠位於市中心，距離機場只有三站捷運，是未來賺錢、吸引企業進駐重要空間，若花八百五十億元只為給自己好的辦公環境，錢根本沒有花在刀口上，他反對遷移市府跟市議會，「還沒上任就花錢，沒人會支持」。

柯志恩昨早到苓雅區國民市場拜票，受訪時回擊陳其邁，「到底如何算出遷移費需要八百五十億元？不是她講的話，不要塞在她的嘴巴裡」。

柯志恩說，二○五兵工廠是一塊寶地，她希望未來能規畫成政治、經濟貿易園區，超越台北信義區；去年也有市議員提出來，陳其邁還認為這是一個創意想法，且未來若真的蓋出來，也不是市長可以用的，是給公務員辦公，市民洽公的好地方，「陳市長有超過七成支持率，不必為了選戰跳進去，賴瑞隆如果沒有辦法當上市長，真的不是陳其邁的錯」。

反空汙遊行 護糖廠森林

另外，南部反空汙大聯盟發起「反空汙、護森林、救高雄」遊行，昨下午登場，隊伍從中央公園出發一路步行至高雄市政府，呼籲市府應重視將高雄空氣中的ＰＭ二點五濃度降低至國家標準，及將橋頭糖廠周邊森林保留，成立橋頭糖廠森林公園。

昨遊行獲多名市議員支持，國民黨高雄市議員陳麗娜、邱于軒、黃柏霖及市議員候選人林于凱、陳雅敏、黃裕庭、劉仙娥及高齡八十三歲候選人蔣黃女都到場聲援。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（前右）昨直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，他表示從小在市場長大，特別有感。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（前右）昨直攻藍營票倉，到左營區最大傳統早市「哈囉市場」掃街，他表示從小在市場長大，特別有感。記者張議晨／攝影

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