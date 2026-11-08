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廖玉蕙造謠蔣萬安用垃圾車拉票 藍議員明赴北檢提告：幹髒活要付代價

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
作家廖玉蕙。聯合報系資料照
作家廖玉蕙。聯合報系資料照

作家廖玉蕙日前稱在大稻埕聽見垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，引發爭議，台北市環保局隨後澄清並否認有相關內容。國民黨議員楊植斗等人怒批造謠，明將前往北檢提告，怒嗆廖「幹髒活必須付出代價」。

廖玉蕙昨於臉書發文稱，在大稻埕逛一下，竟看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」的呼籲聲，質疑公器私用，北市環保局昨天澄清僅是宣導「公費疫苗開打」的防疫資訊；廖玉蕙今則質疑，她住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」。

不過此舉引起各界熱議，藍營更怒紅造謠，議員楊植斗今發布採訪通知將與議員柳采葳、鍾沛君及候選人陳冠安前往北檢告發廖玉蕙散佈謠言違反「選罷法」。

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