批民進黨執政失去公平透明與真相　洪孟楷籲新北市長選舉支持李四川

國民黨立委洪孟楷、羅智強、徐巧芯、葉元之、新北市長候選人李四川、台北市長蔣萬安，今晚出席吳子嘉主持的董事長開講，洪孟楷痛批民進黨執政讓台灣失去公平、公開透明與真相，呼籲民眾透過年底選舉表達不滿，支持真正做實事的李四川。

洪孟楷表示，新北市2010年升格至今16年，歷經朱立倫、侯友宜各8年任期，人口持續成長，土地與都市建設也不斷進步。從朱立倫推動三環六線到侯友宜推動四環八線，新北市建設一棒接一棒，未來市長人選尤其重要。應讓真正做事、會做事的人接棒，延續城市發展。

洪孟楷說，民進黨執政後台灣失去的三件事。第一是「公平」，老人福利法是希望讓縣市都平等，65歲以上的長者免繳健保費，有些縣市免繳、有些縣市要繳，為什麼同在一個台灣裡面會有差別待遇？我們是不是應該用國家的力量讓所有65歲以上長者免健保費？這是給老人家最公平的待遇。另外65歲以上長者保費通常是年輕朋友在繳，減輕負擔某種程度上也是支持年輕朋友，這更是世代正義。當我們提出來時，李四川的對手在電視節目上講支持老人家不用繳費，可是真正投票時他又投下反對票，當行政院再一次不依決議時，我們沒看到他出來講話。如果連公平正義都沒辦法獲得正面回應，我們怎麼相信他未來會讓新北市民受到公平對待？

第二是「公開透明」，國發基金投資蘇巧純的公司1999萬元、中小企業處投資2500萬元，合計4500萬元，相關投資資訊及公司與政治人物的關係應該公開。該公司執行長是當時立委蘇巧慧的妹妹、行政院長蘇貞昌的女兒，質疑相關單位是否知情，並要求說明投資過程。

洪孟楷說，第三是「對真相的追求」，我們支持警察人員人事條例第35條，要感謝警消人員對社會的照顧。我們支持感謝保家衛國的中華民國國軍。但最近王姓中尉在生前遭到疑似霸凌與不當對待而離開，一個多月了真相還是沒辦法讓我們知道。如果連保家衛國的國軍弟兄離開了，我們都沒辦法為他爭取真相，誰可以還公道？ 12年前洪仲丘事件說要讓馬前總統跪著爬進靈堂，12年後一位女性中尉離開，國防部居然選擇用黑布遮蓋。人民值得有一個真相。

洪孟楷表示，2026縣市長選舉不只是選一位好的縣市長或議員、村里長，更重要的是能夠用這張選票告訴中央執政黨，我們不滿意把人民的權力給剝奪，我們要的是真相、公平與公開透明。希望是人民才能贏。因為先有人民才有城市，先有市民才會有一位市長，我們要選擇一位真正跟民眾站在在一起，勇於發聲、勇於捍衛，並且真正做實事的市長，這才是人民最大的勝利，洪孟楷最後也與在場民眾大喊：「進步的城市，偉大的市民——新北市」，呼籲大家支持李四川。