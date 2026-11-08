快訊

移民台灣行不行１／台灣宜居卻難移民 入籍門檻高 投資移民竟「只許成功不許失敗」？

家人借4200元…中市里長陸續還近2百萬元還沒完 立委代報案

入秋最強東北季風報到！北東降雨機率增 低溫下探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

批民進黨執政失去公平透明與真相 洪孟楷籲新北市長選舉支持李四川

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導
李四川上台致詞。記者黃子騰／攝影
李四川上台致詞。記者黃子騰／攝影

國民黨立委洪孟楷、羅智強、徐巧芯、葉元之、新北市長候選人李四川、台北市長蔣萬安，今晚出席吳子嘉主持的董事長開講，洪孟楷痛批民進黨執政讓台灣失去公平、公開透明與真相，呼籲民眾透過年底選舉表達不滿，支持真正做實事的李四川。

洪孟楷表示，新北市2010年升格至今16年，歷經朱立倫、侯友宜各8年任期，人口持續成長，土地與都市建設也不斷進步。從朱立倫推動三環六線到侯友宜推動四環八線，新北市建設一棒接一棒，未來市長人選尤其重要。應讓真正做事、會做事的人接棒，延續城市發展。

洪孟楷說，民進黨執政後台灣失去的三件事。第一是「公平」，老人福利法是希望讓縣市都平等，65歲以上的長者免繳健保費，有些縣市免繳、有些縣市要繳，為什麼同在一個台灣裡面會有差別待遇？我們是不是應該用國家的力量讓所有65歲以上長者免健保費？這是給老人家最公平的待遇。另外65歲以上長者保費通常是年輕朋友在繳，減輕負擔某種程度上也是支持年輕朋友，這更是世代正義。當我們提出來時，李四川的對手在電視節目上講支持老人家不用繳費，可是真正投票時他又投下反對票，當行政院再一次不依決議時，我們沒看到他出來講話。如果連公平正義都沒辦法獲得正面回應，我們怎麼相信他未來會讓新北市民受到公平對待？

第二是「公開透明」，國發基金投資蘇巧純的公司1999萬元、中小企業處投資2500萬元，合計4500萬元，相關投資資訊及公司與政治人物的關係應該公開。該公司執行長是當時立委蘇巧慧的妹妹、行政院長蘇貞昌的女兒，質疑相關單位是否知情，並要求說明投資過程。

洪孟楷說，第三是「對真相的追求」，我們支持警察人員人事條例第35條，要感謝警消人員對社會的照顧。我們支持感謝保家衛國的中華民國國軍。但最近王姓中尉在生前遭到疑似霸凌與不當對待而離開，一個多月了真相還是沒辦法讓我們知道。如果連保家衛國的國軍弟兄離開了，我們都沒辦法為他爭取真相，誰可以還公道？ 12年前洪仲丘事件說要讓馬前總統跪著爬進靈堂，12年後一位女性中尉離開，國防部居然選擇用黑布遮蓋。人民值得有一個真相。

洪孟楷表示，2026縣市長選舉不只是選一位好的縣市長或議員、村里長，更重要的是能夠用這張選票告訴中央執政黨，我們不滿意把人民的權力給剝奪，我們要的是真相、公平與公開透明。希望是人民才能贏。因為先有人民才有城市，先有市民才會有一位市長，我們要選擇一位真正跟民眾站在在一起，勇於發聲、勇於捍衛，並且真正做實事的市長，這才是人民最大的勝利，洪孟楷最後也與在場民眾大喊：「進步的城市，偉大的市民——新北市」，呼籲大家支持李四川。

2026九合一選舉

洪孟楷 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羅智強批民進黨打壓異議、霸凌蔣萬安 籲年底選票支持李四川

吳子嘉批洋流「不同意你不等於背叛國家」 讚李四川「建設工程師」

蔣萬安割愛把台北市最珍貴寶藏送至新北 力挺李四川選市長

卓榮泰站台挺蘇巧慧 籲議員過半助推新北市政

相關新聞

蔣萬安驚喜「現聲」影片 幫邱臣遠加油：帶領竹北愈來愈好

選戰倒數20天，新竹縣竹北市長選情激烈，民眾黨竹北市長邱臣遠今天晚間舉辦造勢晚會，台北市長蔣萬安驚喜「現聲」，台下民眾歡呼聲不斷。蔣萬安表示，相信邱臣遠過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北越來越好。

趙少康現身力挺邱臣遠 籲藍營不應有「吃乾抹淨」心態…避免因小失大

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，中廣董事長趙少康表示，當時國民黨在各地民調聲勢強勁，可能因此認為不需要與民眾黨合作，但他認為大黨不應抱持「吃乾抹淨」的心態。國民黨應該把眼光放遠，不能因為一個竹北，讓其他地方的合作也受影響，最後因小失大，現場民眾熱烈掌聲。

中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

台北市長選舉進入熱戰，近期有名身穿「洋流」衣服男子在馬路揮舞大旗，民進黨陣營認為此舉是國民黨陣營佯裝的「假旗行動」。「台灣迷因」Threads 今下午發文，經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者，他將改為低調拉票。

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

批民進黨執政失去公平透明與真相　洪孟楷籲新北市長選舉支持李四川

國民黨立委洪孟楷、羅智強、徐巧芯、葉元之、新北市長候選人李四川、台北市長蔣萬安，今晚出席吳子嘉主持的董事長開講，洪孟楷痛批民進黨執政讓台灣失去公平、公開透明與真相，呼籲民眾透過年底選舉表達不滿，支持真正做實事的李四川。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。