何欣純合體蔡其昌逢甲夜市拜票 當選用演唱會、會展經濟帶動商圈

民進黨台中市長候選人何欣純今晚與立法院民進黨團總召蔡其昌，合體市議員候選人林祈烽、陳淑華到逢甲夜市拜票。她表示，未來將透過演唱會與會展經濟，串接在地商圈夜市與特色美食，讓活動帶來的人潮走進店家消費。台中條件卓越，她有信心帶領台中大步向前，讓在地商家生意蒸蒸日上。

何欣純等人沿途向攤商與市民朋友拜票，許多人爭相上前握手、合照及索取簽名。何欣純說，再次來到逢甲，就是感受到大家熱情的期待，這次人潮比上次更多。不少老闆都期盼未來市府提出更有力的產業支持與商圈振興政策，為逢甲注入更多能量、恢復過去榮景。

她說，這段時間走訪各地，感受到支持者的熱情越來越多、越來越滿，對選情非常有信心。感謝民眾一路相挺。她也不忘邀請支持者要多逛逛、多消費，以實際行動支持在地店家，讓掃街的熱鬧人潮化為商圈買氣。

何欣純說，選戰最後關鍵時刻，會持續與台中隊走遍山海屯城，爭取更多市民認同。懇託大家將熱情化為行動，向親朋好友、厝邊鄰居拉票，11月28日一定要出門投票，支持1號何欣純及台中隊議員。