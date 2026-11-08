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被嫌68歲年紀大 李四川：這是優點、我的經驗是對手沒有的

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川表示自己的年齡大是優勢。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川表示自己的年齡大是優勢。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚出席三重體育館「董事長開講」新北站，正面回應年齡議題，強調自己累積40年公務及工程經驗，「有經驗，你就會有方法」，這正是他相較對手的優勢。台北市長蔣萬安也到場力挺，李四川表示，若當選將以40年經驗與蔣萬安攜手，創造雙北「雙贏、共好」。

李四川上台前，現場播放競選歌曲，台下支持者隨即爆出尖叫與歡呼聲，接著整齊跟著節奏拍手迎接。李四川致詞過程中，每講完一段，場內多次響起長時間掌聲與歡呼，致詞結束後支持者仍持續拍手超過30秒。

李四川表示，自己走遍新北29區市場、廟宇、漁港及農村，接觸長輩、年輕人及傳統產業從業者，聽到的都是生活中的實際需求。他也提到近期選戰看板攻防，直言「看板再多，路也不會平」，城市治理不能只靠宣傳，「只有老老實實做事，才能讓這個城市安全，才能讓這個城市進步」。

談到外界質疑年齡，68歲的李四川表示，他過去從未想過自己有一天會投入選舉，更沒想到會在68歲參選市長，「有人說我年紀大，我要告訴各位，我年紀大，所以這是優點。」因為長年累積的經驗不是短時間能取代。他說，自己做了40年公共工程及行政工作，「有經驗，你就會有方法」、「做事要有經驗，因為有經驗，你才能做好事」。

李四川並回顧過去在高雄市府任職經驗，表示任期長短不是唯一重點，關鍵是在有限時間內能替城市留下什麼。他以道路工程為例說，過去要求道路施工品質提高，甚至以市長住處前道路作為標準，「高雄市的道路，就以這條道路為標準」，希望透過標準建立後，讓工程品質全面提升。

李四川也再度談及長者健保補助，表示自己走訪地方時，不少長輩都希望政府增加照顧。他批評政策在立法院通過後仍被強行阻擋，並將矛頭指向民進黨新北市長候選人蘇巧慧，質疑她未替新北長輩發聲，卻又出現家族相關事業取得政府投資的爭議，反問「這樣公平嗎？」

他表示，自己68歲仍決定投入選舉，除了希望繼續推動建設，也希望讓年輕人相信，只要努力、制度公平，就有向上機會。政府更應檢討與城市發展脫節的法規，不能讓繁複行政程序拖慢建設及產業投資。

李四川也以台北大巨蛋舉辦演唱會的法規問題為例，表示部分規定早已跟不上城市發展需求，甚至活動已排到數年後，制度上仍被視為「臨時」使用；另舉土地利用程序指出，行政機關有時僅因法規文字限制，便得花數月重新訂定辦法、送議會及中央審查。他直言，「這樣的制度，我們這個國家怎麼有競爭力？」

李四川最後呼籲支持者一定要出門投票，強調不能因為現場氣氛熱烈或任何民調數字就被影響心態。他也笑說，如果只在今晚滿場支持者中做民調，「我也100%」，但真正選舉不能只看造勢場合的氣氛，「不要把這件事情看得這麼簡單」。他表示，若未來進入新北市府，將運用40年累積的經驗，與蔣萬安市府推動雙北合作，「共同創造雙贏、共同共好」，盼讓市民安居樂業。

會後大合照。記者張策／攝影
會後大合照。記者張策／攝影

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