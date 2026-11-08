快訊

移民台灣行不行１／台灣宜居卻難移民 入籍門檻高 投資移民竟「只許成功不許失敗」？

家人借4200元…中市里長陸續還近2百萬元還沒完 立委代報案

入秋最強東北季風報到！北東降雨機率增 低溫下探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安割愛把台北市最珍貴寶藏送至新北 力挺李四川選市長

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導
李四川上台致詞。記者黃子騰／攝影
李四川上台致詞。記者黃子騰／攝影

台北市長蔣萬安與新北市長候選人李四川及多名藍營立委，今晚一同出席吳子嘉主持的董事長開講，蔣萬安上台演講時大力推薦李四川，稱他是台北市最珍貴的寶藏，自己忍痛割愛送到新北，呼籲新北選民支持李四川，讓雙北共榮共好。

蔣萬安一上台首先表示，今天的主角就是李四川，他細數李四川從基層公務人員做起，歷任台北市新工處長、衛生下水道工程處長、台北縣工務局長，並擔任過台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長、台北市副市長及行政院秘書長，具有地方與中央豐富的行政經驗。他說李四川曾說過「責任不是等準備好的才是，責任來了，你就必須勇敢地承擔」，認為李四川歷任職務都是盡心為人民服務、解決問題，是全台灣最有行政經驗的人選。

蔣萬安也提到，李四川在高雄市副市長任內，推動路平、燈亮、水溝通，改善道路、巷弄照明及排水問題，獲得高雄民眾肯定。蔣萬安說，這些工作看似基本，卻是市民日常生活最在意的事，李四川一件一件完成。

蔣萬安表示，台北大巨蛋歷經多年，兩人接手後，李四川運用工程專業盯緊安全及施工進度，透過協調讓大巨蛋完工啟用；公館圓環連續7年列為台北市交通事故熱點第一名，李四川堅持人民安全不能打折，將原訂60多天的工程縮短至17天完成，並填平地下道。

蔣萬安指出，台北市近年推動捷運六線齊發及都更，李四川都參與其中，未來新北市還要興建捷運、推動都更，李四川的工程及行政經驗正好能派上用場。蔣萬安表示，輝達海外總部落腳北士科，從地上權、契約內容到法規修正，李四川逐一處理，直到簽約完成後才思考下一步選舉安排，這展現了責任感。輝達投資超過400億元、帶來上萬個工作機會，也有助新北年輕人。

蔣萬安最後向新北選民喊話，盼大家支持李四川，台北、新北是共同生活圈，雙北合作能讓城市一起進步，並以「台北有萬安、新北有四川，萬川連線」呼籲選民支持，盼雙北攜手共榮共好。

蔣萬安上台致詞。記者黃子騰／攝影
蔣萬安上台致詞。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉

李四川 蔣萬安 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羅智強批民進黨打壓異議、霸凌蔣萬安 籲年底選票支持李四川

卓榮泰參加蘇巧慧板橋晚會 左批李四川、右打蔣萬安

吳子嘉批洋流「不同意你不等於背叛國家」 讚李四川「建設工程師」

新北激戰！李四川挺小雞 蘇巧慧打父親牌

相關新聞

蔣萬安驚喜「現聲」影片 幫邱臣遠加油：帶領竹北愈來愈好

選戰倒數20天，新竹縣竹北市長選情激烈，民眾黨竹北市長邱臣遠今天晚間舉辦造勢晚會，台北市長蔣萬安驚喜「現聲」，台下民眾歡呼聲不斷。蔣萬安表示，相信邱臣遠過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北越來越好。

趙少康現身力挺邱臣遠 籲藍營不應有「吃乾抹淨」心態…避免因小失大

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，中廣董事長趙少康表示，當時國民黨在各地民調聲勢強勁，可能因此認為不需要與民眾黨合作，但他認為大黨不應抱持「吃乾抹淨」的心態。國民黨應該把眼光放遠，不能因為一個竹北，讓其他地方的合作也受影響，最後因小失大，現場民眾熱烈掌聲。

被嫌68歲年紀大 李四川：這是優點、我的經驗是對手沒有的

國民黨新北市長候選人李四川今晚出席三重體育館「董事長開講」新北站，正面回應年齡議題，強調自己累積40年公務及工程經驗，「有經驗，你就會有方法」，這正是他相較對手的優勢。台北市長蔣萬安也到場力挺，李四川表示，若當選將以40年經驗與蔣萬安攜手，創造雙北「雙贏、共好」。

中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

台北市長選舉進入熱戰，近期有名身穿「洋流」衣服男子在馬路揮舞大旗，民進黨陣營認為此舉是國民黨陣營佯裝的「假旗行動」。「台灣迷因」Threads 今下午發文，經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者，他將改為低調拉票。

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。