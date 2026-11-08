蔣萬安割愛把台北市最珍貴寶藏送至新北 力挺李四川選市長

台北市長蔣萬安與新北市長候選人李四川及多名藍營立委，今晚一同出席吳子嘉主持的董事長開講，蔣萬安上台演講時大力推薦李四川，稱他是台北市最珍貴的寶藏，自己忍痛割愛送到新北，呼籲新北選民支持李四川，讓雙北共榮共好。

蔣萬安一上台首先表示，今天的主角就是李四川，他細數李四川從基層公務人員做起，歷任台北市新工處長、衛生下水道工程處長、台北縣工務局長，並擔任過台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長、台北市副市長及行政院秘書長，具有地方與中央豐富的行政經驗。他說李四川曾說過「責任不是等準備好的才是，責任來了，你就必須勇敢地承擔」，認為李四川歷任職務都是盡心為人民服務、解決問題，是全台灣最有行政經驗的人選。

蔣萬安也提到，李四川在高雄市副市長任內，推動路平、燈亮、水溝通，改善道路、巷弄照明及排水問題，獲得高雄民眾肯定。蔣萬安說，這些工作看似基本，卻是市民日常生活最在意的事，李四川一件一件完成。

蔣萬安表示，台北大巨蛋歷經多年，兩人接手後，李四川運用工程專業盯緊安全及施工進度，透過協調讓大巨蛋完工啟用；公館圓環連續7年列為台北市交通事故熱點第一名，李四川堅持人民安全不能打折，將原訂60多天的工程縮短至17天完成，並填平地下道。

蔣萬安指出，台北市近年推動捷運六線齊發及都更，李四川都參與其中，未來新北市還要興建捷運、推動都更，李四川的工程及行政經驗正好能派上用場。蔣萬安表示，輝達海外總部落腳北士科，從地上權、契約內容到法規修正，李四川逐一處理，直到簽約完成後才思考下一步選舉安排，這展現了責任感。輝達投資超過400億元、帶來上萬個工作機會，也有助新北年輕人。

蔣萬安最後向新北選民喊話，盼大家支持李四川，台北、新北是共同生活圈，雙北合作能讓城市一起進步，並以「台北有萬安、新北有四川，萬川連線」呼籲選民支持，盼雙北攜手共榮共好。