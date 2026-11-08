張啓楷稱民眾黨允許雙重黨籍 苦苓：他說謊

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨天在國民黨嘉義市黨部舉辦的黨慶表示，自己是國民黨失聯黨員，有機會要恢復黨籍，民眾黨允許黨員可雙重黨籍；作家苦苓在臉書貼文「他說謊」。

中國國民黨嘉義市黨部昨天在嘉義鈺通飯店舉行「中國國民黨132周年黨慶」活動，除邀集地方黨務幹部與基層黨員參與外，並舉行表揚典禮。

藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷受邀致詞表示，自己是國民黨失聯黨員，有機會要恢復黨籍，民眾黨允許黨員可雙重黨籍；此次藍白合作要感謝大家幫忙，並感謝市黨部主委蔡明顯辦理103場客廳會，穩固基層，有信心可以延續市長黃敏惠的幸福城市。

不過，苦苓今天在臉書（Facebook）貼文「張啓楷為了選情低迷，自稱是國民黨失聯黨員，希望以後能恢復黨籍，民眾黨也允許雙重黨籍；他說謊！民眾黨只允許一般黨員有雙重黨籍，但公職人員是不可以的。難道他想叛黨嗎？」

張啓楷今天回應表示，針對昨天所稱恢復國民黨籍相關言論是在闡述過往事實，事涉各政黨黨籍相關規定，當然會依各政黨規定辦理，更不會影響當前嘉義市長選舉藍白陣營合作關係。

張啓楷說，藍白合作團結一致贏得嘉義市長選舉，這是不變的目標，目前合作團結的氣勢也未受任何影響。

至於苦苓片面宣稱所謂「選情低迷」，張啓楷嚴正表示切莫揣測、製造錯假訊息，企圖在選前關鍵時刻影響選情，以避免觸法。