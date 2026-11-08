快訊

移民台灣行不行１／台灣宜居卻難移民 入籍門檻高 投資移民竟「只許成功不許失敗」？

家人借4200元…中市里長陸續還近2百萬元還沒完 立委代報案

入秋最強東北季風報到！北東降雨機率增 低溫下探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

張啓楷稱民眾黨允許雙重黨籍 苦苓：他說謊

中央社／ 嘉義市8日電
藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷7日在國民黨嘉義市黨部舉辦的黨慶表示，自己是國民黨失聯黨員，有機會要恢復黨籍，民眾黨允許黨員可雙重黨籍。（國民黨嘉義市黨部提供）中央社
藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷7日在國民黨嘉義市黨部舉辦的黨慶表示，自己是國民黨失聯黨員，有機會要恢復黨籍，民眾黨允許黨員可雙重黨籍。（國民黨嘉義市黨部提供）中央社

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨天在國民黨嘉義市黨部舉辦的黨慶表示，自己是國民黨失聯黨員，有機會要恢復黨籍，民眾黨允許黨員可雙重黨籍；作家苦苓在臉書貼文「他說謊」。

中國國民黨嘉義市黨部昨天在嘉義鈺通飯店舉行「中國國民黨132周年黨慶」活動，除邀集地方黨務幹部與基層黨員參與外，並舉行表揚典禮。

藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷受邀致詞表示，自己是國民黨失聯黨員，有機會要恢復黨籍，民眾黨允許黨員可雙重黨籍；此次藍白合作要感謝大家幫忙，並感謝市黨部主委蔡明顯辦理103場客廳會，穩固基層，有信心可以延續市長黃敏惠的幸福城市。

不過，苦苓今天在臉書（Facebook）貼文「張啓楷為了選情低迷，自稱是國民黨失聯黨員，希望以後能恢復黨籍，民眾黨也允許雙重黨籍；他說謊！民眾黨只允許一般黨員有雙重黨籍，但公職人員是不可以的。難道他想叛黨嗎？」

張啓楷今天回應表示，針對昨天所稱恢復國民黨籍相關言論是在闡述過往事實，事涉各政黨黨籍相關規定，當然會依各政黨規定辦理，更不會影響當前嘉義市長選舉藍白陣營合作關係。

張啓楷說，藍白合作團結一致贏得嘉義市長選舉，這是不變的目標，目前合作團結的氣勢也未受任何影響。

至於苦苓片面宣稱所謂「選情低迷」，張啓楷嚴正表示切莫揣測、製造錯假訊息，企圖在選前關鍵時刻影響選情，以避免觸法。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 苦苓 民眾黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃敏惠喊送張啓楷進嘉市府 王美惠、蔡易餘拚縣市合作

竹北縫合… 陳見賢挺邱臣遠 藍開綠燈

趙少康今晚將現身站台力挺 邱臣遠感謝：感謝各界跨黨派支持

藍白合各自解讀？柯文哲：民眾黨堅持誠信原則 國民黨每天變來變去

相關新聞

蔣萬安驚喜「現聲」影片 幫邱臣遠加油：帶領竹北愈來愈好

選戰倒數20天，新竹縣竹北市長選情激烈，民眾黨竹北市長邱臣遠今天晚間舉辦造勢晚會，台北市長蔣萬安驚喜「現聲」，台下民眾歡呼聲不斷。蔣萬安表示，相信邱臣遠過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北越來越好。

趙少康現身力挺邱臣遠 籲藍營不應有「吃乾抹淨」心態…避免因小失大

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，中廣董事長趙少康表示，當時國民黨在各地民調聲勢強勁，可能因此認為不需要與民眾黨合作，但他認為大黨不應抱持「吃乾抹淨」的心態。國民黨應該把眼光放遠，不能因為一個竹北，讓其他地方的合作也受影響，最後因小失大，現場民眾熱烈掌聲。

中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

台北市長選舉進入熱戰，近期有名身穿「洋流」衣服男子在馬路揮舞大旗，民進黨陣營認為此舉是國民黨陣營佯裝的「假旗行動」。「台灣迷因」Threads 今下午發文，經過台北市議員洪健益協助確認該名男子為台灣人，且為民進黨北市長候選人沈伯洋支持者，他將改為低調拉票。

曹興誠指蔣萬安是邪靈 沈伯洋：靈魂不在我評論的範圍

聯電創辦人曹興誠今發文批評台北市長蔣萬安依附中共邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，選戰最主要還是以市政討論為主，批評、討論各式各樣事情是每個人自由，對他來說蔣就是可敬對手，至於靈魂「不是在我評論的範圍」。

獨／昨才與柯媽說笑 徐欣瑩今終於見到柯文哲！柯8字回應掀藍白波瀾

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨才與民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英同框，今天卻傳出與柯文哲互動受阻。小草爆料，徐欣瑩帶助理進入柯文哲休息的競選總部內部，疑似想拍攝兩人合照，柯當場不滿直說「你就不要惹我生氣」，但據了解，徐欣瑩是在現場人員的引導下，才會過去打一下招呼，柯媽媽也熱情招呼徐欣瑩。

批民進黨執政失去公平透明與真相　洪孟楷籲新北市長選舉支持李四川

國民黨立委洪孟楷、羅智強、徐巧芯、葉元之、新北市長候選人李四川、台北市長蔣萬安，今晚出席吳子嘉主持的董事長開講，洪孟楷痛批民進黨執政讓台灣失去公平、公開透明與真相，呼籲民眾透過年底選舉表達不滿，支持真正做實事的李四川。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。