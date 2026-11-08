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羅智強批民進黨打壓異議、霸凌蔣萬安 籲年底選票支持李四川

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導
羅智強致詞時痛批民進黨掌握國家資源打壓異議聲音，呼籲選民年底以選票支持蔣萬安李四川。圖／節自董事長開講
羅智強致詞時痛批民進黨掌握國家資源打壓異議聲音，呼籲選民年底以選票支持蔣萬安李四川。圖／節自董事長開講

國民黨新北市長候選人李四川、台北市長蔣萬安、立委羅智強、洪孟楷、徐巧芯、葉元之，主持人馬千惠，今晚參加吳子嘉主持的董事長開講粉絲見面會，羅智強致詞時痛批民進黨掌握國家資源打壓異議聲音，呼籲選民年底以選票支持蔣萬安李四川。

立委羅智強表示，他在馬英九總統執政時任職總統府副秘書長，當時媒體人彭文正、吳子嘉即使強力監督馬英九，仍受到尊重，因為媒體天職就是監督執政者。但馬英九卸任後，彭文正遭起訴、人在海外，吳子嘉也遭搜索，他質疑兩人只是做了監督政府的工作，卻遭到打壓。羅智強說，馬英九執政時期，民眾批評總統甚至丟書、丟鞋，被法院判決無罪，但現在民眾連接近總統的機會都沒有。

羅智強指出，馬英九執政時期每年新生兒約21萬人，今年卻不到10萬人，認為年輕人不願生育，反映對未來缺乏信心。今年截至10月已有10名教師走上絕路。過去馬英九任內提高酒駕標準後，酒駕致死人數大幅下降，但如今毒駕問題造成民眾傷亡，立法院討論提高毒駕致死刑責時，民進黨立委沈伯洋卻沒有投票。

羅智強說，近期蔣萬安掃街遭質疑霸凌羊肉店家，蔣萬安沒有進店拜票被批評，後來進店拜票又被指責霸凌店家，質疑無論蔣萬安怎麼做都會遭到攻擊。蔣萬安任內已種植4萬棵樹，沈伯洋對高雄美濃、大樹等地樹木遭砍伐，以及高雄兒童遭虐待死亡事件漠不關心。民進黨掌握大量國家資源，將蔣萬安等人打成反派，但他相信選民看得清楚，呼籲年底台北、新北選民用選票表達意見，支持蔣萬安與李四川。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔣萬安上台致詞。記者黃子騰／攝影
蔣萬安上台致詞。記者黃子騰／攝影

李四川上台致詞。記者黃子騰／攝影
李四川上台致詞。記者黃子騰／攝影

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