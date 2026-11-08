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蕭美琴新北輔選蘇巧慧 喊「戒慎恐懼、務必理性與求證」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
副總統蕭美琴今晚再度替民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影
副總統蕭美琴今晚再度替民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在蘆洲三民高中舉辦造勢大會，副總統蕭美琴再度為蘇巧慧站台。她表示，大家對勝選展現信心，但仍要「戒慎恐懼」，強調選票沒有開出來，永遠都不夠，呼籲持續拉票、固票，她也提醒，選戰後期各陣營難免緊張，未經查證抹黑資訊，支持者應保持理性判斷並再查證，不要因為網路上傳什麼就相信什麼。

蕭美琴今晚表示，她已記不得幫蘇巧慧站台過幾次，蘇巧慧的優點實在都說不完，蘇早在兩年前就開始一步一腳印走遍新北29區，從山區到海邊、從城鎮到鄉村，傾聽不同地方市民的需求，更曾帶著她到田裡採芋頭，展現對地方的熟悉與投入。

蕭美琴指出，新北市是台灣人口最多、樣貌最豐富的城市，既有繁華都會商圈，也有歷史老街、北海岸及各種不同生活型態，是台灣的縮影，蘇巧慧希望市政府成為每個家庭、每位市民的家人，不論是年輕父母、需要照顧的長輩或青年世代，都不只是提供單一補助，而是建立全方位的社會安全與支持。

蕭美琴說，雙北兩座城市生活圈緊密相連，從交通、環境、災害預警到產業發展，都需要跨縣市合作，未來若由蘇巧慧與沈伯洋分別治理新北、台北，兩人可以攜手推動相關政策，讓雙北合作更加緊密。

「選戰已進入最關鍵、最白熱化的時刻」蕭美琴也提醒支持者，不能因目前選情看好就鬆懈，從民調及民眾展現的期待與熱情來看，蘇巧慧勝選的可能性相當大，但越到關鍵時刻越不能大意，必須要「戒慎恐懼」，選票沒有開出來，永遠都不夠，必須持續拉票、固票，直到投票日都不能停下腳步。

她也說，面對選戰後期的緊張氣氛，支持者更要維持風度與理性，大家投下的選票，是為支持自己想看到的未來，而這個未來應該是溫暖、團結、包容，也具備理性判斷的台灣，各種挑戰及未經查證的抹黑資訊，務必透過專業判斷再次求證、查證，也要聽取蘇巧慧團隊正式出面說明，不要因為網路上傳什麼就相信什麼。

副總統蕭美琴今晚再度替民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影
副總統蕭美琴今晚再度替民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影

副總統蕭美琴今晚再度替民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影
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