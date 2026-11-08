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邱臣遠造勢高喊「沒有退路」：一定打贏選戰 讓民眾黨痛痛快快勝利

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠說，自己會繼續走入竹北的巷弄，走入竹北市民的心裡。記者郭政芬／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠說，自己會繼續走入竹北的巷弄，走入竹北市民的心裡。記者郭政芬／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚舉辦大型造勢活動，他談到這半年來，他與團隊走遍竹北大街小巷，建立與地方的連結，他努力去走，因為認真是一種文化，也會讓人感動。他強調，選舉是意志力的對決，自己沒有退路，也不需要退路，一定會扛起責任，打贏這場選戰，讓民眾黨獲得一場痛痛快快的勝利。

今天晚間的造勢活動相當熱烈，現場歡呼聲不斷，邱臣遠致詞時表示，政治是傳遞幸福的工作，這場非典型造勢活動，就是希望傳達政治不必二元對立，也不必仇恨動員，這半年團隊徒步逾200公里走遍竹北31個里、直播近500小時；面對艱困選戰，他將靠體力、善良與誠信一步一腳印連結地方。

邱臣遠也提到，當初接受徵召後，立即辭去新竹市副市長職務，面對藍綠夾殺，仍選擇勇往直前，為的是民眾黨的價值、第三勢力的道路及主體性。他說，柯文哲告訴他「選舉要有趣」，因此努力讓不斷電直播變得有趣；黃國昌則提醒他要勇敢、要承擔。他強調，「選舉是意志力的對決，自己沒有退路，也不需要退路，一定會扛起責任，打贏這場選戰，讓民眾黨獲得一場痛痛快快的勝利。」

邱臣遠說，過去30年竹北人口翻倍，成為全台灣最亮眼的城市奇蹟，這是台灣人、竹北人用心血與汗水換來的成果。2026年大新竹是台灣關鍵的一役，竹北更是關鍵中的關鍵，接下來20天，他會繼續走遍每一個巷弄、每一個角落，走進竹北市民心裡。

邱臣遠也感謝太太、母親及3名孩子，透露近500小時直播多由太太掌鏡，陪他走遍竹北大街小巷。他也向孩子發聲，爸爸正在做一件很重要的事情。

邱臣遠說，團隊採取「從網路到馬路、空戰陸戰合一」策略，為民眾黨開出新的選舉道路。他並提出5大幸福城市藍圖，包括健康竹北、交通改善、親子教育、科技治理及韌性城市，完善人行及通學步道，讓年輕父母安心推嬰兒車出門。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天晚間舉辦造勢活動，現場民眾高舉3號，大喊「支持邱臣遠」。記者郭政芬／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天晚間舉辦造勢活動，現場民眾高舉3號，大喊「支持邱臣遠」。記者郭政芬／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠談到自己會扛起責任，會打贏這場選戰、贏得勝利。記者郭政芬／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠談到自己會扛起責任，會打贏這場選戰、贏得勝利。記者郭政芬／攝影

邱臣遠在最後唱競選歌曲「一分之一的幸福」，邱臣遠說，一分之一代表百分之百的專注，若市民願意把責任交給他，他會把百分之百的自己交給竹北，一席話獲得民眾的支持。記者郭政芬／攝影
邱臣遠在最後唱競選歌曲「一分之一的幸福」，邱臣遠說，一分之一代表百分之百的專注，若市民願意把責任交給他，他會把百分之百的自己交給竹北，一席話獲得民眾的支持。記者郭政芬／攝影

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