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徐巧芯從「2克香鬆」談網路認知戰 揭李四川有義氣另一面

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
徐巧芯上台時特別背著「麥當勞奶昔大哥」造型包包亮相。記者張策／攝影
徐巧芯上台時特別背著「麥當勞奶昔大哥」造型包包亮相。記者張策／攝影

國民黨立委徐巧芯今晚出席在三重體育館「董事長開講」新北站，分享近期在Threads上回覆網友、澄清爭議資訊的經驗，並以北市營養午餐「2克香鬆」事件為例，直言網路訊息一旦排山倒海而來，很容易讓人產生自我懷疑，「如果好人都沉默，壞人就會得逞」。她隨後話鋒一轉力挺新北市長候選人李四川，稱李除了工程專業，「其實非常有義氣、非常重視團結，是能為夥伴兩肋插刀的人」。

徐巧芯上台時特別背著「麥當勞奶昔大哥」造型包包亮相，呼應近期網路上有人笑稱李四川外型神似奶昔大哥的話題。她開場先分享自己最近在Threads上的「闢謠日常」，表示經常看到民眾針對公共議題發問，包括路樹為何消失、負壓吸菸室為何超過晚間8時仍亮燈，或蔣萬安造勢活動是否依法申請空拍等，只要發現資訊有所落差，她就會查證後直接回覆，「我現在每天一個重要的工作，就是正確資訊報你知」。

她笑說，奇怪的是，有些網友提出問題後，等她真的清楚的去回答，反而選擇把她封鎖，「我很好奇，他發問到底是想知道答案，還是不想知道答案？」但她認為，正確資訊仍須一而再、再而三說明，「如果真相沒有被足夠傳播，錯誤印象就可能留下。」

徐巧芯也以近日引發討論的北市永安國小營養午餐「每人2克香鬆」為例。她說，第一時間網路上有人質疑「怎麼才放2克」，後來又出現包裝、分發及教師負擔等討論，讓不少人直覺認為政策出了問題。

徐巧芯表示，後續校方及營養師陸續說明，2公克是建議取用份量，學生若想多吃仍可追加；香鬆也因考量營養及學生過敏需求另外供應。她認為，政策當然可以批評，有問題也應改善，但討論仍要建立在完整事實上。

她說，網路訊息大量湧入時，不是每個人都有時間追完整脈絡，可能只看一則貼文便相信、轉傳，甚至跟著形成錯誤印象。她強調，自己不是要把提出質疑的網友都當成「壞人」，但當資訊一半真、一半假時，也可能傷害第一線教師、營養師及相關人員，因此更需要有人持續補充完整資訊。

「真理越辯越明，但要有人站出來為真理辯護。」徐巧芯透露，自己最近經常凌晨3點才睡、早上7點又起床，仍花不少時間在網路上回覆留言。她說，公眾人物在網路世界裡其實也只是一個帳號，如果她澄清資訊有力量，每一名網友同樣也有力量。

徐巧芯隨後談到李四川，表示外界提起李四川，多半想到「路平、燈亮、水溝通」以及他的工程專業，但她看到的還有另一面，就是在夥伴受到質疑時願意站出來。

她以近期輝達進駐北士科議題為例表示，當外界質疑台北市府在輝達進駐過程中的角色時，李四川自己正在打新北市長選戰，仍選擇出面說明過去與蔣萬安市府處理北士科土地及輝達進駐的過程，沒有因為自己正在選舉就避開相關爭議。

徐巧芯也透露，10月31日台北市長辯論會期間，李四川當天仍有滿檔行程，卻在車上打開電腦收看辯論，也公開替蔣萬安加油。她說，即使蔣萬安當時正在辯論場上，不一定看得到這些聲援，李四川仍選擇替昔日市府夥伴發聲。

徐巧芯表示，選市長當然要看政策及執行能力，但一個人的品格和特質同樣重要。李四川除了外界熟悉的工程專業，「其實非常有義氣、非常重視團結」，也是能夠在夥伴需要時挺身而出、為夥伴「兩肋插刀」的人，因此她支持李四川參選新北市長。

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